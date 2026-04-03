Трамп объявил о введении 100-процентной пошлины на ряд импортных лекарств для компаний, не заключивших соглашения с Вашингтоном

Об этом 2 апреля заявил президент США Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Я определил, что необходимо и целесообразно ввести 100-процентную адвалорную пошлину на импорт запатентованных фармацевтических препаратов и связанных с ними фармацевтических ингредиентов», — сказано в документе.

Уточняется, что такие пошлины будут распространяться только на продукцию компаний, не согласившихся снизить цены на лекарства или перенести производство на территорию Штатов. Для компаний, согласившихся с условиями Вашингтона, пошлина составит всего 20 % или будет отменена вовсе.

«Расследование показало, что патентованные фармацевтические препараты и их ингредиенты импортируют в США в объемах и на условиях, которые создают угрозу нашей национальной безопасности», — объясняется в документе.

Трамп своей тарифной политикой сократил торговлю страны почти с 40% стран мира. Так, в Восточной Азии сильнее всего торговля упала с Лаосом (–54%), Брунеем (–24,2%) и Китаем (–23,2%). В Центральной Азии — с Монголией (–43,6%), Таджикистаном (–29,3%) и Казахстаном (–15,7%). На Ближнем Востоке снижение затронуло Йемен (–55,9%) и Иран (–38,5%).