США заплатят 25 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Политика
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О готовности выплатить награду США объявили в день инаугурации Николаса Мадуро, переизбранного президентом Венесуэлы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Фото: Federico Parra/AFP/Getty Images

Мадуро, принимая президентскую присягу, пообещал гражданам мир и процветание.

Соединенные Штаты заплатят 25 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило министерство финансов США в пятницу, 10 января, в день инаугурации Мадуро на третий президентский срок. Вашингтон не признает победы Мадуро на выборах в прошлом году, по итогам которых оппозиция представила свидетельства массовых фальсификаций.

Крупные денежные награды объявлены также за помощь в аресте министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо и министра обороны Владимира Падрино.

США и прежде предлагали деньги за помощь в аресте Мадуро. В 2020 году была объявлена награда в 15 млн долларов, сейчас эта сумма почти удвоена. По мнению американских властей, Мадуро тесно связан с наркокартелями и международной сетью торговли кокаином.

США не признавали победу Мадуро и на выборах 2018 года и отказываются считать его легитимным президентом.

Минфин США 10 января ввел санкции против ряда венесуэльских лиц и компаний, которые, по мнению Белого дома, содействовали приходу Николаса Мадуро к власти и проведению им репрессивной политики. Среди попавших в черный список - глава государственной нефтедобывающей компании PdVSA Гектор Андрес Обрегон, министр транспорта и одновременно президент национальной авиакомпании CONVIASA Рамон Селестино Веласкес, замминистра внутренних дел Феликс Рамон Осорио, ряд высокопоставленных военных и служащих полиции.

Санкции против 15 соратников Мадуро ввела также Великобритания. Лондон тоже не признает итоги президентских выборов и победу Мадуро на них.

«Великобритания не будет молча наблюдать, как Мадуро подавляет демократию и грубо нарушает права человека. Все политические заключенные должны быть освобождены, репрессии должны прекратиться. Мы продолжим поддерживать народ Венесуэлы в борьбе за демократическое будущее», - заявил глава британского МИДа Дэвид Лэмми.

Расширил санкционные списки против Венесуэлы в день инаугурации Мадуро и Евросоюз.

#США #арест #вознаграждение #Венесуэла #Николас Мадуро

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