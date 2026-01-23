США завершили выход из ВОЗ

В мире,США
104
Айман Аманжолова
корреспондент

В ВОЗ заявили, что выход США ставит под угрозу безопасность страны и всего остального мира

Фото: aa.com.tr

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о полном завершении выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Дональд Трамп запустил этот процесс в первый же день своего срока, подписав соответствующий указ. Причиной такого решения стали высокие взносы Соединённых Штатов по сравнению с другими государствами. В Госдепартаменте считают, что неспособность ВОЗ бороться с глобальными рисками обошлась американской экономике в триллионы долларов. На Вашингтон приходилось около 18% всего бюджета.

В ВОЗ заявили, что выход США ставит под угрозу безопасность страны и всего остального мира. Эта ситуация привела к сокращению штата и объёма работы.

Все государственное финансирование ВОЗ прекращено, весь американский персонал и подрядчики отозваны из штаб-квартиры в Женеве и других офисов по миру, а участие США в комитетах, руководящих органах, структурах управления и технических рабочих группах ВОЗ полностью прекращено.

По закону, страны обязаны уведомить ВОЗ о выходе за год и вовремя оплатить все непогашенные взносы, но, как отмечает CNN, США покинули организацию, имея долг около $260 млн. Эксперты по праву считают, что ВОЗ не имеет полномочий заставить США выплатить задолженность.

 

#США #ВОЗ

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
Есть условия, будут и результаты
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
На конвейере – айран и творожный десерт
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Курултай как точка отсчета
Незыблемая основа общественной консолидации
Клятва друзей
Путь к обществу равных возможностей
Платье за минус один килограмм
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Бочу отличали «легкие» ноги
Мы все в ответе!
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Влекут народ к себе юга…
Дорвались до святого
Заряд бодрости – из проруби
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
На личном примере
Комиксы помогают изучать язык
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Без ухабов и ям
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Необычный небоскреб со сферой внутри построят в Дубае
Посла Кыргызстана в США неожиданно перевели на работу в Мон…
В Южной Корее вступил в силу закон о безопасном ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]