В ВОЗ заявили, что выход США ставит под угрозу безопасность страны и всего остального мира

Фото: aa.com.tr

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о полном завершении выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Дональд Трамп запустил этот процесс в первый же день своего срока, подписав соответствующий указ. Причиной такого решения стали высокие взносы Соединённых Штатов по сравнению с другими государствами. В Госдепартаменте считают, что неспособность ВОЗ бороться с глобальными рисками обошлась американской экономике в триллионы долларов. На Вашингтон приходилось около 18% всего бюджета.

В ВОЗ заявили, что выход США ставит под угрозу безопасность страны и всего остального мира. Эта ситуация привела к сокращению штата и объёма работы.

Все государственное финансирование ВОЗ прекращено, весь американский персонал и подрядчики отозваны из штаб-квартиры в Женеве и других офисов по миру, а участие США в комитетах, руководящих органах, структурах управления и технических рабочих группах ВОЗ полностью прекращено.

По закону, страны обязаны уведомить ВОЗ о выходе за год и вовремя оплатить все непогашенные взносы, но, как отмечает CNN, США покинули организацию, имея долг около $260 млн. Эксперты по праву считают, что ВОЗ не имеет полномочий заставить США выплатить задолженность.