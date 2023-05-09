Сталинградские соколы в кустанайском небе Свежий выпуск 9 мая 2023 г. 4:00 70 Асия Айтенова, архивист Национального архива РК В 1942 году в результате тяжелой обстановки на фронте Сталинградскую военно-авиационную школу передислоцировали в Кустанай. В июле в Кустанай прибыли четыре авиаэскадрильи (212 самолетов), а к 17 августа – восемь железнодорожных эшелонов с личным составом и имуществом. Сразу же приступили к строительству аэродромов, а на имевшемся аэродроме начались полеты. К плановой теоретической учебе приступили 1 сентября 1942 года. Подразделения школы разместились в земляночных городках, 1-я авиаэскадрилья – в Затобольске, 2-я – в Наримановке, 3-я – в Озерном, 4-я – в Федоровке. Запасной батальон, отдел учебно-летной подготовки, штаб и другие службы – в Кустанае. В условиях военного времени учеба велась по ускоренной программе, упор был сделан на практические занятия. Тяжелые климатические условия Кустаная с суровыми снежными зимами, нехватка горючего для самолетов, дров для отопления классов, электрического освещения, обмундирования, письменных принадлежностей, учебных пособий создавали серьезные трудности. Важен был самоотверженный труд преподавателей под руководством помощника начальника школы по летной подготовке майора Павла Афанасьева. Он стремился попасть на фронт, но в тылу опытные военные кадры нужны были не меньше. И Павел Михайлович выполнял свой воинский долг, отдавая все силы и знания организации учебы в летной школе. Достижения в подготовке летчиков в большей степени связаны с его именем. За большие заслуги перед Родиной Павел Афанасьев награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 3 июля 1944 года за достигнутые успехи в деле подготовки летчиков-истребителей для фронта отмечен грамотой. Так как в начале войны на фронт ушли лучшие военные кадры школы, Павел Афанасьев уделял особое внимание совершенствованию летного мастерства, профессионального уровня преподавательского состава. В распорядок дня включался разбор полетов с летным составом, была разработана схема-план разбора полетов с курсантами и разослана для руководства в эскадрильи, составлен график стажировки инструкторов на фронте. В 1943–1944 годах в действующей армии прошел стажировку 21 человек. Летчики, прибыв со стажировки, в своих подразделениях проводили беседы, делали доклады на методических совещаниях. В результате много нового было внесено в цикл преподавания воздушной стрельбы, выявлялись слабые стороны вооружения самолетов противника. Нехватка учебных пособий компенсировалась схемами, плакатами, макетами, изготовленными самими преподавателями и успешно использовавшимися в учебном процессе. Вводились часы самоподготовки, во время которых в классах присутствовали преподаватели и консультировали курсантов. Кустанайская земля, ставшая вторым домом для Сталинградской военно-авиационной школы, превратилась в кузницу военных кадров. За период Великой Отечественной войны летная школа выпустила 2 444 летчика-истребителя, многие из них обучались в школе в период ее дислокации в Кустанае с 1942 по 1946 год. В 1944-м на средства тружеников города был построен самолет «Комсомолец Кустаная», который передали лучшему выпускнику, отличнику боевой и политической подготовки, старшему лейтенанту Николаю Пронину. Это событие произошло 1 апреля 1945 года на Базарной площади города и положило начало сбору средств личным составом школы для создания звена боевых самолетов. 65 воспитанников этой школы в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. За активное участие в обороне Сталинграда 201 летчик школы был награжден медалью «За оборону Сталинграда». #армия #Костанай #память #ВОВ #герои #летчики #соколы