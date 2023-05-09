Сталинградские соколы в кустанайском небе

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Асия Айтенова, архивист Национального архива РК

В 1942 году в результате тяжелой обстановки на фронте Сталинградскую военно-авиационную школу передислоцировали в Кустанай.

В июле в Кустанай прибыли четыре авиаэскадрильи (212 самолетов), а к 17 августа – восемь железнодорожных эшелонов с личным составом и имуществом. Сразу же приступили к строительству аэродромов, а на имевшемся аэродроме начались полеты. К плановой теоретической учебе приступили 1 сентября 1942 года. Подразделения школы разместились в земляночных городках, 1-я авиаэскадрилья – в Затобольске, 2-я – в Наримановке, 3-я – в Озерном, 4-я – в Федоровке. Запасной батальон, отдел учебно-летной подготовки, штаб и другие службы – в Кустанае.

В условиях военного времени учеба велась по ускоренной программе, упор был сделан на практические занятия. Тяжелые климатические условия Кустаная с суровыми снежными зимами, нехватка горючего для самолетов, дров для отопления классов, электрического освещения, обмундирования, письменных принадлежностей, учебных пособий создавали серь­езные трудности.

Важен был самоотверженный труд преподавателей под руководством помощника начальника школы по летной подготовке майора Павла Афанасьева. Он стремился попасть на фронт, но в тылу опытные военные кадры нужны были не меньше. И Павел Михайлович выполнял свой воинский долг, отдавая все силы и знания организации учебы в летной школе. Достижения в подготовке летчиков в большей степени связаны с его именем.

За большие заслуги перед Родиной Павел Афанасьев награж­ден двумя орденами Красной Звез­ды, орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Указом Президиу­ма Верховного Совета Казахской ССР от 3 июля 1944 года за достигнутые успехи в деле подготовки летчиков-истребителей для фронта отмечен грамотой.

Так как в начале войны на фронт ушли лучшие военные кадры школы, Павел Афанасьев уделял особое внимание совершенствованию летного мастерства, профессионального уровня преподавательского состава. В распорядок дня включался разбор полетов с летным составом, была разработана схема-план разбора полетов с курсантами и разослана для руководства в эскадрильи, составлен график стажировки инструкторов на фронте.

В 1943–1944 годах в действующей армии прошел стажировку 21 человек. Летчики, прибыв со стажировки, в своих подраз­делениях проводили беседы, делали доклады на методических совещаниях. В результате много нового было внесено в цикл преподавания воздушной стрельбы, выявлялись слабые стороны вооружения самолетов противника.

Нехватка учебных пособий компенсировалась схемами, плакатами, макетами, изготовленными самими преподавателями и успешно использовавшимися в учебном процессе. Вводились часы самоподготовки, во время которых в классах присутствовали преподаватели и консультировали курсантов.

Кустанайская земля, ставшая вторым домом для Сталинградской военно-авиационной школы, превратилась в кузницу военных кадров. За период Великой Отечественной войны летная школа выпустила 2 444 летчика-истребителя, многие из них обучались в школе в период ее дислокации в Кустанае с 1942 по 1946 год.

В 1944-м на средства тружеников города был построен самолет «Комсомолец Кустаная», который передали лучшему выпускнику, отличнику боевой и политической подготовки, старшему лейтенанту Николаю Пронину. Это событие произошло 1 апреля 1945 года на Базарной площади города и положило начало сбору средств личным составом школы для создания звена боевых самолетов.

65 воспитанников этой школы в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. За активное участие в обороне Сталинграда 201 летчик школы был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

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