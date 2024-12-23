Что известно о состоянии пострадавших на Риддерской ТЭЦ

По данным пресс-службы управления здравоохранения ВКО, все шестеро находятся в отделении травматологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

Фото: акимат ВКО

21 декабря на станции произошла внештатная ситуация: во время газосварочных работ на участке ленточного транспортера произошел взрыв пылевоздушной смеси.

Пострадали шесть человек. Троих доставили в областной специализированный медцентр, который находится в Усть-Каменогорске.