Что известно о состоянии пострадавших на Риддерской ТЭЦ

По данным пресс-службы управления здравоохранения ВКО, все шестеро находятся в отделении травматологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz
21 декабря на станции произошла внештатная ситуация: во время газосварочных работ на участке ленточного транспортера произошел взрыв пылевоздушной смеси.
Пострадали шесть человек. Троих доставили в областной специализированный медцентр, который находится в Усть-Каменогорске.
«Те пострадавшие, которые находятся в больнице Риддера, переведены из реанимации в общую палату, в отделение травматологии. Пострадавшие, которые находятся в Усть-Каменогорске, также переведены в отделение травматологии. Медицинскую помощь получают в полном объеме. Состояние средней степени, динамика на улучшение», - сообщили в управлении здравоохранения ВКО.