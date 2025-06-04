Стартовал конкурс антикоррупционных видеороликов

Коррупция
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Лучшие видеоработы будут включены в серию социальных и просветительских кампаний, направленных на развитие антикоррупционного мышления среди молодежи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Победитель конкурса видеороликов под названием «Будущее без коррупции» получит 2 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Проект реализуется при поддержке управления внутренней политики Алматинской области и регионального департамента Агентства по противодействию коррупции. Оператором выступает молодежное объединение «PARYZ еріктілері».

Как сообщили организаторы, принять участие в конкурсе могут граждане Казахстана в возрасте от 14 до 35 лет – как индивидуально, так и в составе творческих коллективов.

Видеоролики продолжительностью от 60 до 300 секунд принимаются до 20 июня на электронный адрес paryz_zhastary2015@mail.ru.

Работы должны быть выполнены в формате MP4, сопровождаться субтитрами на русском или казахском языке, содержать данные об авторе.

«Мы предлагаем молодежи выразить свое отношение к коррупции через творчество. Этот конкурс – возможность говорить на важную тему современным языком визуального контента. Нас интересует осмысленная подача, идея, которая цепляет и заставляет задуматься», – заявил куратор проекта, председатель «PARYZ еріктілері» Адилет Айтказы.

Общий призовой фонд составляет 4 млн тенге. Конкурс предусматривает четыре призовых категории. За победу в номинации «Лучший социальный видеоролик» приз составит 2 млн тенге. За «Самую креативную идею» и «Лучшее социальное послание» предусмотрены премии по 800 тыс. тенге. Еще 400 тыс. тенге распределят в виде поощрительных призов между финалистами.

Оценка пройдет в два этапа – предварительный отбор финалистов до 25 июня и финальное голосование жюри по 5-балльной шкале.

«Главное – не формат, а содержание. Ролики могут быть игровыми, анимационными, с элементами графики – но обязательно авторскими. Мы не примем видео с искусственным интеллектом, с чужой музыкой или логотипами, с нарушением авторских прав. Без насилия, без агрессии, без пропаганды. Только честный взгляд и настоящая позиция», – подчеркнул Адилет Айтказы.

Согласно официальному положению, работы не должны содержать сцены насилия, элементы ЛГБТ-пропаганды, употребления алкоголя, табака или наркотиков, а также экстремистский, радикальный или религиозный подтекст. Участие несовершеннолетних допускается с согласия законного представителя. Видеоролики, нарушающие эти условия, к конкурсу не допускаются и не рецензируются.

По итогам отбора лучшие видеоработы будут опубликованы после 1 июля и включены в серию социальных и просветительских кампаний, направленных на развитие антикоррупционного мышления среди молодежи.

#конкурс #коррупция #видеоролики

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