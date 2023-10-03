Вакцинация от гриппа началась в Казахстане

В Казахстане с 1 октября стартовала кампания иммунизации против гриппа для всего взрослого населения, включая беременных женщин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

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В министерстве ответили на часто задаваемые вопросы по вакцинации от гриппа, которые интересуют будущих мам.

Можно ли делать вакцинацию от гриппа во время беременности?

Грипп – инфекционное заболевание, в зависимости от штамма и иммунного ответа организма он может протекать достаточно легко, а может вызывать тяжелые осложнения и последствия. Вакцинация против гриппа является основной стратегией профилактики тяжелого и осложненного течения этой инфекции даже в том случае, если прививка окажется менее эффективной, чем ожидалось.

Прививку против гриппа беременные женщины получают во многих странах Европы и Америки уже более 20 лет, при этом её иммунологическая эффективность достигает 70-85%. Цель иммунизации – устранить или ограничить возможность реализации инфекции в случае эпидемического контакта женщины с больным человеком.

При беременности, по словам медиков, защитные силы организма снижаются естественным образом, происходит подавление иммунитета матери, что влечет пониженную способность сопротивляться различным инфекционным агентам, и вирус гриппа – не исключение. Поэтому будущие мамы составляют группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично для самой беременной и её будущего ребёнка.

У беременных женщин намного чаще отмечаются осложнения гриппа: вирусные, бактериальные пневмонии и воспаление легких смешанной этиологии, синусит, бронхит, отит, пиелонефрит и т. п.

При тяжелом течении болезни, которое также отмечается у беременных значительно чаще, могут развиться осложнения сердечно-сосудистой системы. Также на фоне гриппа нередко обостряются заболевания эндокринной системы (сахарные диабеты), мочевыводящей системы (нефрит, цистит), наблюдаются эпизоды бронхиальной астмы.

Врачи предупреждают, что помимо более тяжелого течения заболевания и осложнений грипп у беременных может повлечь угрозу преждевременных родов, самопроизвольное прерывание беременности. На ранних сроках вирус гриппа и некоторые медикаментозные препараты могут негативно влиять на закладывающиеся органы и системы плода, а на поздних сроках вынашивания вирус, проникший через плацентарный барьер, может вызвать грипп у ребенка.

Вакцинация позволяет формировать антитела против гриппа, которые передаются ребенку и служат защитой от заражения в течение первых 6 месяцев жизни.

Какие существуют противопоказания?

Абсолютным противопоказанием является наличие аллергической реакции на куриный белок, а также индивидуальная непереносимость компонентов вакцин.

К относительным противопоказаниям, которые необходимо оценивать для каждой женщины отдельно, относятся аллергии на различные группы антибиотиков, аллергическая реакция при предыдущей вакцинации.

К временным противопоказаниям, при которых необходимо перенести срок вакцинации до периода полного здоровья, относятся респираторные заболевания, обострение соматических болезней, аллергий, гестозы второго и третьего триместра.

Не рекомендуется вакцинация против гриппа на ранних сроках (в первом триместре до формирования плаценты до 13 недель беременности).

Когда лучше делать прививку при планировании зачатия?

Ежегодная профилактическая вакцинация до зачатия помогает избежать опасности заболевания в сезон повышенной вирусной нагрузки.

Беременным рекомендуется вакцинация от гриппа в начале второго триместра, особенно, если беременность протекает в сезонный период эпидемий.

При планировании беременности вакцинацию осуществляют за 1 месяц до попытки зачатия. Необходимо помнить, что срок действия вакцинации составляет около 12 месяцев.

Вакцинацию проводят на фоне полного здоровья и не ранее, чем через 2 недели после перенесенного вирусного или бактериального заболевания.

Недомогание в день вакцинации – повод для обследования у врача и переноса даты вакцинации.

Несмотря на то, что действие вакцины не является абсолютной защитой от заражения вирусом, в случае возникновения болезни клиническая картина у пациентов, в том числе у беременных женщин, отличается менее выраженными симптомами, легкими формами заболеваний, редкими осложнениями.

Своевременное вакцинирование от гриппа помогает защитить не только мать, но и малыша, и рекомендуется практически всем беременным и планирующим ребенка женщинам.