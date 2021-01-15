Старую сельхозтехнику начнут принимать на утилизацию в Казахстане

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В 11 регионах Казахстана с 18 января начнут принимать на утилизацию старую сельскохозяйственную технику, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу "Оператор РОП".

"С 18 января Оператор РОП запускает программу по приему на утилизацию вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники", – говорится в сообщении.

Старую агротехнику будут принимать в 11 регионах Казахстана: с 18 января - в городах Костанай, Петропавловск, Кокшетау, Актобе, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент, с 1 февраля – в городах Павлодар, Алматы и Тараз.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК согласован размер квоты на прием сельхозтехники на утилизацию в 2021 году. До конца года пунктами приема планируется принять 2 380 единиц аграрной техники: тракторы - 1 900 единиц; комбайны — 480 единиц.

Также с этого года, на сайте recycle.kz внедрена система предварительного рассмотрения заявки на сдачу утилизируемой агротехники.

"Программа утилизации позволит аграриям обновить устаревший на 80% парк сельхозтехники, стимулировать производство экологически чистых транспортных средств и поспособствует созданию полноценной системы утилизации", - отмечается в информации.

За сдачу сельхозтехники на утилизацию выдаются скидочные сертификаты. Их номинал варьируется от 560 тысяч до двух миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Аномальная жара накроет Казахстан
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
Должников пора призвать к ответу
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Зайцев взяли на контроль
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков

Читайте также

В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и…
Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…
Мировой производитель дождевальных машин локализует произво…
Свыше 300 предпринимателей из районов проконсультировали фр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]