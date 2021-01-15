Старую сельхозтехнику начнут принимать на утилизацию в Казахстане

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В 11 регионах Казахстана с 18 января начнут принимать на утилизацию старую сельскохозяйственную технику, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу "Оператор РОП".
"С 18 января Оператор РОП запускает программу по приему на утилизацию вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники", – говорится в сообщении.
Старую агротехнику будут принимать в 11 регионах Казахстана: с 18 января - в городах Костанай, Петропавловск, Кокшетау, Актобе, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент, с 1 февраля – в городах Павлодар, Алматы и Тараз.
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК согласован размер квоты на прием сельхозтехники на утилизацию в 2021 году. До конца года пунктами приема планируется принять 2 380 единиц аграрной техники: тракторы - 1 900 единиц; комбайны — 480 единиц.
Также с этого года, на сайте recycle.kz внедрена система предварительного рассмотрения заявки на сдачу утилизируемой агротехники.
"Программа утилизации позволит аграриям обновить устаревший на 80% парк сельхозтехники, стимулировать производство экологически чистых транспортных средств и поспособствует созданию полноценной системы утилизации", - отмечается в информации.
За сдачу сельхозтехники на утилизацию выдаются скидочные сертификаты. Их номинал варьируется от 560 тысяч до двух миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники, добавили в пресс-службе.