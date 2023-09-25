Ставки земельного налога незаконно повысили в Текели

В Жетысуской области прокуратура отменила незаконные решения маслихата по ставкам налога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

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По протестам прокуратуры Текели отменены 2 решения городского маслихата о повышении ставок земельного налога на 20%, которые не имели юридическую силу.

Как пояснили в надзорном ведомстве, нормативные правовые решения маслихатов обязательно должны регистрироваться в органах юстиции для вступления в силу.

«Несмотря на это, налоговый орган с налогоплательщиков взымал плату на земельный налог по повышенной ставке.

Это затронуло почти 5 тысяч землепользователей, в том числе более 400 предпринимателей», – отметили в прокуратуре.

Сейчас излишне уплаченные суммы по налогу возвращаются.