Ставки земельного налога незаконно повысили в Текели

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Жетысуской области прокуратура отменила незаконные решения маслихата по ставкам налога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Фото: Kazpravda.kz

По протестам прокуратуры Текели отменены 2 решения городского маслихата о повышении ставок земельного налога на 20%, которые не имели юридическую силу.

Как пояснили в надзорном ведомстве, нормативные правовые решения маслихатов обязательно должны регистрироваться в органах юстиции для вступления в силу.

«Несмотря на это, налоговый орган с налогоплательщиков взымал плату на земельный налог по повышенной ставке.

Это затронуло почти 5 тысяч землепользователей, в том числе более 400 предпринимателей», – отметили в прокуратуре.

Сейчас излишне уплаченные суммы по налогу возвращаются.

 

 

 

#маслихат #Жетысуская область #прокуратура #налог #земля #Текели

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