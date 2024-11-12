Стеклянный мост построят над Черным каньоном в Алматинской области

Туризм
48
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Над Черным каньоном в Кегенском районе Алматинской области планируется строительство стеклянного подвесного моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Алматинской области

Проект стоимостью 1,5 млрд тенге реализует компания ТОО «ASK Capital». Сдача объекта планируется на четвертый квартал 2026 года, после чего мост будет открыт для посещений.

Стеклянный подвесной мост, по замыслу инициаторов, должен стать символом инновационного подхода Казахстана к туризму и инженерному искусству.

Безопасность моста обеспечат передовые инженерные решения, адаптированные для специфических природных условий каньона. Цель проекта — создание уникального туристического объекта, который привлечет туристов, поддержит развитие экономики региона, укрепит международный имидж Казахстана и станет частью государственной программы продвижения туризма.

К сведению, общее число туристов за январь-октябрь текущего года, включая посещения государственных национальных природных парков, достигло 1,6 млн человек, рост на 31% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Из них за 10 месяцев 2024 года в область прибыло 111 352 иностранных туристов, увеличение на уровне 73% по сравнению с прошлым годом (64 003 человек). По данным системы учета иностранного турпотока и миграции eQonaq, Алматинская область занимает четвертое место, уступая городам Алматы, Астана и Атырауской области. Основной поток иностранных туристов в Алматинской области сосредоточен в национальных природных парках. Популярностью среди туристов пользуются такие объекты, как национальные парки «Көлсай көлдері», «Иле-Алатау» и Чарынский каньон.

#Алматинская область #стеклянный мост #Черный каньон

Популярное

Все
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Полцарства за коня!
Зерно отменное, но... никому не нужное?
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Так держать, Молдир!
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
Новые горизонты
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
Миллионы на подсветку
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Землю сельчанам все же отдали
На Луноходе за конями
Воздушная разведка дала результаты
Распоряжение Главы государства
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахстан и Иран договорились совместно развивать туризм и …
До золота рукой подать
Визу для современных кочевников «Neo Nomad» ввели в Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]