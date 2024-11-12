Стеклянный мост построят над Черным каньоном в Алматинской области

Над Черным каньоном в Кегенском районе Алматинской области планируется строительство стеклянного подвесного моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Алматинской области

Проект стоимостью 1,5 млрд тенге реализует компания ТОО «ASK Capital». Сдача объекта планируется на четвертый квартал 2026 года, после чего мост будет открыт для посещений.

Стеклянный подвесной мост, по замыслу инициаторов, должен стать символом инновационного подхода Казахстана к туризму и инженерному искусству.

Безопасность моста обеспечат передовые инженерные решения, адаптированные для специфических природных условий каньона. Цель проекта — создание уникального туристического объекта, который привлечет туристов, поддержит развитие экономики региона, укрепит международный имидж Казахстана и станет частью государственной программы продвижения туризма.

К сведению, общее число туристов за январь-октябрь текущего года, включая посещения государственных национальных природных парков, достигло 1,6 млн человек, рост на 31% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Из них за 10 месяцев 2024 года в область прибыло 111 352 иностранных туристов, увеличение на уровне 73% по сравнению с прошлым годом (64 003 человек). По данным системы учета иностранного турпотока и миграции eQonaq, Алматинская область занимает четвертое место, уступая городам Алматы, Астана и Атырауской области. Основной поток иностранных туристов в Алматинской области сосредоточен в национальных природных парках. Популярностью среди туристов пользуются такие объекты, как национальные парки «Көлсай көлдері», «Иле-Алатау» и Чарынский каньон.