Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме

Другое
58

Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

16 марта в снегоуборке задействованы более 2,4 тысяч дорожных рабочих, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С утра 16 марта на снегоуборку улиц города вышли более 2,4 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники.

В ночь с 15 на 16 марта на снежные полигоны коммунальщики вывезли более 16 тысяч кубометров снега, совершив свыше 1,2 тыс. рейсов.

С начала зимнего периода из столицы 469 тыс. рейсов большегрузов вывезли 6,3 млн кубометров снега.

Уборка снега и наледи в городе ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.

Во время гололеда, для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

Автомобилистов также просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

#Астана #снегоуборка

Популярное

Все
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду
Древние казахские городища могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Индиан-Уэллс: Швёнтек и Саккари разыграют титул
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду по таеквондо
Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме
Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше
Назначен глава АО «НК «KAZAKH INVEST»
Новые автобусы будут курсировать по Актобе
Семена растений из Казахстана переданы в хранилище Шпицбергена
Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Казахстан входит в топ-10 стран по добыче железной руды
Пентагон не нашел доказательств существования инопланетян
Маск нацелен на конкуренцию с YouTube
Швейцария готова расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном
Фотовыставка «Женщины Великой степи» открылась в Болгарии
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Назначен завотделом по коммуникациям администрации президента
На побережье Каспия горит камыш
Военных дирижёров будут готовить в Казахстане
Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
Токаев проведет переговоры с Алиевым в Баку
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Судьба сильной женщины
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна

Читайте также

Бизнесмены благоустроят Актобе к юбилею города
Свыше 44 млн звонков мошенников из-за рубежа заблокировали …
Список опасных ингредиентов в косметике озвучили эксперты
В Алматы расцвели подснежники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]