Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме

Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

16 марта в снегоуборке задействованы более 2,4 тысяч дорожных рабочих, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С утра 16 марта на снегоуборку улиц города вышли более 2,4 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники.

В ночь с 15 на 16 марта на снежные полигоны коммунальщики вывезли более 16 тысяч кубометров снега, совершив свыше 1,2 тыс. рейсов.

С начала зимнего периода из столицы 469 тыс. рейсов большегрузов вывезли 6,3 млн кубометров снега.

Уборка снега и наледи в городе ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.

Во время гололеда, для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

Автомобилистов также просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.