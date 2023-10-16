Столица духовная и туристическая

Для участия в мероприятии в древний город прибыли замес­титель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ), руководители министерств туризма тюркских стран, работники центральных и местных государственных органов Казахстана.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды напомнил, что 31 марта 2021 года на VIII неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписана декларация о придании Туркестану статуса духовной столицы тюркского мира. Этот документ способствовал положительной динамике духовно-культурного развития Туркестана.

– Наш форум внесет важный вклад в развитие сферы туризма, – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев представил ряд инициатив и комплексных мер, реализация которых будет способствовать приданию Туркестану статуса туристической столицы. Во-первых, ставится задача увеличить количество авиарейсов между государствами – членами ОТГ и крупными городами государств-наблюдателей. Во-вторых, предлагается активизация работы по созданию совместных турпродуктов, налаживанию партнерских отношений и развитию современного туристического маршрута «Шелковый путь». Продолжится также пилотный проект «Таббарук Зиёрат» с участием государст­венных организаций и туркомпаний Казахстана и Узбекистана.

Для пропаганды здорового образа жизни, культурного обмена и стимулирования туристского потока предложено создание Альянса марафонов по бегу среди жителей стран ОТГ. Развитию туризма будет способствовать и создание Лиги университетов ОТГ, которая повысит профессио­нальный уровень студентов.

– Одной из важных инициатив на пространстве ОТГ является проект «Туристическая столица тюркского мира», – считает Ержан Еркинбаев. – Эта инициатива позволит раскрыть потенциал городов, расположенных вдоль исторического Великого шелкового пути, и поможет более тесному общению народов всех тюркских стран через знание культурных и традиционных ценностей друг друга.

В рамках VIII заседания министров туризма в странах ОТГ была одобрена инициатива по объявлению Туркестана столицей тюркского мира в 2024 году. Официальное объявление об этом решении планируется на ближайшем саммите глав государств.