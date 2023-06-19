Страны СНГ будут совместно пресекать использование ложных товарных знаков - подписан закон

Предполагается, что соглашение позволит объединить усилия государств по защите интеллектуальных прав в современных условиях.

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Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, cоглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Целью соглашения является создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств - участников СНГ.

Предполагается, что соглашение позволит объединить усилия государств - участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом международной правоприменительной практики.

В документе актуализированы положения действующего в рамках СНГ Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 4 июня 1999 года. В частности, оптимизированы нормы, регулирующие обязательства сторон в связи с присоединением некоторых государств - участников СНГ к Всемирной торговой организации, а также актуализирована терминология и нормативная правовая база соглашения.

Текст закона публикуется в печати.