Стратегический тандем укрепляется Международное сотрудничество 1 апреля 2026 г. 2:00 2 Ануар Калмыков В рамках официального визита в Ташкент министр иностранных дел Ермек Кошербаев был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. фото с сайта МИД РК В ходе беседы Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Узбекистана. В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Узбекистана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии. Также в Ташкенте состоялись переговоры главы МИД РК с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели широкий спектр вопросов многогранного казахско-узбекского сотрудничества и перспективы его дальнейшего укрепления. Стороны выразили приверженность углублению стратегического партнерства и союзничества, основанных на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве. – Благодаря политической воле глав государств в последние годы казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия и демонстрируют высокую динамику развития на всех уровнях, – подчеркнул в ходе беседы Ермек Кошербаев. Бахтиёр Саидов также подтвердил, что президентами двух государств задан долгосрочный курс на поступательное расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Особое внимание уделено дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как сообщил Ермек Кошербаев, Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Узбекистана, в 2025 году объем взаимной торговли увеличился на 16,2% и приблизился к 5 млрд долларов. В ходе переговоров министры подтвердили намерения содействовать дальнейшему углублению экономического партнерства, в том числе по увеличению взаимной торговли до 10 млрд долларов. Собеседники также отметили достигнутый прогресс в области промышленной кооперации, которая сегодня включает 78 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,8 млрд долларов. Отмечен значительный потенциал взаимодействия в сфере развития транспортных коридоров, выражена взаимная готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в данном направлении. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарному треку сотрудничества. Подчеркнута важность реализации проектов в образовательной сфере. Министры также сверили часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В частности, как отмечается в сообщении МИД РК, Ермек Кошербаев и Бахтиёр Саидов подчеркнули важность развития региональной кооперации и совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии. По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026–2027 годы. #МИД #Ташкент #Ермек Кошербаев