В ходе беседы Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сот­рудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казах­стана и Узбекистана.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

В ходе встречи были обсуждены ак­туальные вопросы региональной и меж­дународной повестки дня. Подчерк­нут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Узбекистана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

Также в Ташкенте состоялись переговоры главы МИД РК с минис­тром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели широкий спектр вопросов многогранного казахско-узбекского сотрудничества и перспективы его дальнейшего укрепления. Стороны выразили приверженность углублению стратегичес­кого партнерства и союзничества, основанных на дружбе, взаи­мопонимании и добрососедстве.

– Благодаря политической воле глав государств в последние годы казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия и демонстрируют высокую динамику развития на всех уровнях, – подчеркнул в ходе беседы Ермек Кошербаев.

Бахтиёр Саидов также подтвердил, что президентами двух государств задан долгосрочный курс на поступательное расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как сообщил Ермек Кошербаев, Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Узбекистана, в 2025 году объем взаимной торговли увеличился на 16,2% и приблизился к 5 млрд долларов. В ходе переговоров министры подтвердили намерения содействовать дальнейшему углублению экономичес­кого партнерства, в том числе по увеличению взаимной торговли до 10 млрд долларов.

Собеседники также отметили достигнутый прогресс в области промышленной кооперации, которая сегодня включает 78 инвес­тиционных проектов с объемом инвестиций 1,8 млрд долларов. Отмечен значительный потенциал взаимодействия в сфере развития транспортных коридоров, выражена взаимная готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в данном направлении.

Особое внимание было уделено культурно-гуманитарному треку сотрудничества. Подчеркнута важность реализации проек­тов в образовательной сфере.

Министры также сверили часы по ак­туальным вопросам региональной и меж­дународной повестки дня. В частности, как отмечается в сообщении МИД РК, Ермек Кошербаев­ и Бахтиёр Саидов подчеркнули важность развития региональной кооперации и совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

По итогам переговоров подписана Прог­рамма сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026–2027 годы.