Стратегический тандем укрепляется

2
Ануар Калмыков

В рамках официального визита в Ташкент министр иностранных дел Ермек Кошербаев был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

фото с сайта МИД РК

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сот­рудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казах­стана и Узбекистана.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

В ходе встречи были обсуждены ак­туальные вопросы региональной и меж­дународной повестки дня. Подчерк­нут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Узбекистана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

Также в Ташкенте состоялись переговоры главы МИД РК с минис­тром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели широкий спектр вопросов многогранного казахско-узбекского сотрудничества и перспективы его дальнейшего укрепления. Стороны выразили приверженность углублению стратегичес­кого партнерства и союзничества, основанных на дружбе, взаи­мопонимании и добрососедстве.

– Благодаря политической воле глав государств в последние годы казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия и демонстрируют высокую динамику развития на всех уровнях, – подчеркнул в ходе беседы Ермек Кошербаев.

Бахтиёр Саидов также подтвердил, что президентами двух государств задан долгосрочный курс на поступательное расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как сообщил Ермек Кошербаев, Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Узбекистана, в 2025 году объем взаимной торговли увеличился на 16,2% и приблизился к 5 млрд долларов. В ходе переговоров министры подтвердили намерения содействовать дальнейшему углублению экономичес­кого партнерства, в том числе по увеличению взаимной торговли до 10 млрд долларов.

Собеседники также отметили достигнутый прогресс в области промышленной кооперации, которая сегодня включает 78 инвес­тиционных проектов с объемом инвестиций 1,8 млрд долларов. Отмечен значительный потенциал взаимодействия в сфере развития транспортных коридоров, выражена взаимная готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в данном направлении.

Особое внимание было уделено культурно-гуманитарному треку сотрудничества. Подчеркнута важность реализации проек­тов в образовательной сфере.

Министры также сверили часы по ак­туальным вопросам региональной и меж­дународной повестки дня. В частности, как отмечается в сообщении МИД РК, Ермек Кошербаев­ и Бахтиёр Саидов подчеркнули важность развития региональной кооперации и совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

По итогам переговоров подписана Прог­рамма сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026–2027 годы.

Популярное

Все
Движение в режиме «день в день»
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В Казахстане судебные исполнители взыскали более 557 млрд тенге за прошлый год
Исторический старт на FIFA Series
Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы сохранения экосистемы Каспия
Неделя мультфильмов: в Казахстане стартовали показы отечественной анимации
Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке
Одно решение может спасти несколько жизней
Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили расширение сотрудничества в транспорте, инвестициях и энергетике
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав
Велоспорт для равных возможностей
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Улытау и Шэньси договорились о сотрудничестве
Расширяя стратегическое партнерство
Ключевой этап подготовки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]