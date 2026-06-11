Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане

За четыре года их количество достигло 2,2 миллиона

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С момента запуска программы повышения доходов населения в Казахстане зафиксирован рост ключевых социально-экономических показателей. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Kazpravda.kz