Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане

За четыре года их количество достигло 2,2 миллиона
С момента запуска программы повышения доходов населения в Казахстане зафиксирован рост ключевых социально-экономических показателей. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Kazpravda.kz
«Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось с 1,8 млн до 2,2 млн, а число занятых в секторе достигло 4,5 млн человек. Доля МСБ в экономике выросла до 40,9% ВВП, уровень безработицы снизился до 4,6%, а количество трудоустроенных граждан увеличилось до 912,8 тыс. человек», — привел данные Азамат Амрин.