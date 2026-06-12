Нурлыбек Налибаев посетил акмолинские энергообъекты

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Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев посетил Акмолинскую область, где с главой региона Маратом Ахметжановым ознакомился с реализацией крупных проектов.

Особое внимание было уделено модернизации энергетической инфраструктуры. В Степногорске делегация посетила ТЭЦ, где полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. На предприятии ведутся работы по снижению износа основного оборудования до 57%. Износ теплосетей также снижен до 59%.

«Для повышения надежности энергоснабжения предусмотрены капитальные и текущие ремонты котлоагрегатов, турбин, золопровода и дымовой трубы. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования, повысить надежность и безопасность эксплуатации, а также снизить риск возникновения аварийных ситуаций», — доложил генеральный директор ТОО «Степногорск Энергокомплекс» Максат Искаков.

Также Нурлыбек Налибаев посетил ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», где благодаря модернизации комплекса по переработке урана производственная мощность увеличена с 4 до 6 тыс. тонн продукции в год. На предприятии рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойной работы, подготовки кадров и дальнейшего развития производства. Перспективы расширения производства обсудили и в АО «Степногорский подшипниковый завод».

В ходе поездки первый заместитель Премьер-министра также посетил ТОО «Тепличные Технологии Казахстана», которое ежегодно поставляет около 2,4 тыс. тонн овощей и зелени в Кокшетау, Астану и Петропавловск.

Визит в Кокшетау начался с посещения завода Savory по производству комбикормов, оснащенного европейским оборудованием и автоматизированной системой управления. Продукция предприятия отправляется в регионы РК и Узбекистана.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала областного центра. Обсуждены меры по ускорению темпов строительства, включая организацию работ в двухсменном режиме.

На площадке ТОО «КАИК» были представлены инвестиционные проекты в агропромышленном секторе. Особое внимание было уделено развитию индустриальной зоны регионального значения «Kokshe Industry». Сегодня здесь реализуются три инвестиционных проекта с созданием более 300 рабочих мест. В перспективе предусмотрена реализация еще пяти крупных проектов на 2 тыс. рабочих мест. До 2030 года планируется открытие 47 новых производств.

Завершающим объектом рабочей поездки стала площадка строительства новой теплоэлектроцентрали в Кокшетау, реализуемого АО «Самрук-Энерго».

«По поручению Главы государства в Кокшетау строится ТЭЦ мощностью 240 МВт и 820 Гкал/ч. В текущем году завершены работы по устройству фундаментов под основные объекты станции, продолжается строительство необходимой инфраструктуры. На объекте будут применяться современные технологии газоочистки, соответствующие требованиям экологического законодательства. В период строительства будет задействовано порядка 2,5 тыс. человек, после ввода станции в эксплуатацию – около 400 специалистов», — сообщил главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров.

Подводя итоги поездки, Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность своевременной реализации всех проектов.

«Строительство ТЭЦ находится на особом контроле Главы государства. Жители областного центра уже много лет ждут реализации этого проекта. Кроме того, впервые в стране проводится масштабная реконструкция 124 железнодорожных вокзалов, в том числе 16 – в Акмолинской области. Необходимо обеспечить высокие темпы работ и завершить все проекты в установленные сроки», — отметил первый заместитель Премьер-министра.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны Qyzyljar, в соответствии с поставленными Главой государства задачами по диверсификации экономики и локализации производств.