Нурлыбек Налибаев посетил акмолинские энергообъекты

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее о ходе рабочей поездки сообщили в пресс-службе Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев посетил Акмолинскую область, где с главой региона Маратом Ахметжановым ознакомился с реализацией крупных проектов. 

Особое внимание было уделено модернизации энергетической инфраструктуры. В Степногорске делегация посетила ТЭЦ, где полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. На предприятии ведутся работы по снижению износа основного оборудования до 57%. Износ теплосетей также снижен до 59%.

«Для повышения надежности энергоснабжения предусмотрены капитальные и текущие ремонты котлоагрегатов, турбин, золопровода и дымовой трубы. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования, повысить надежность и безопасность эксплуатации, а также снизить риск возникновения аварийных ситуаций», — доложил генеральный директор ТОО «Степногорск Энергокомплекс» Максат Искаков.

Также Нурлыбек Налибаев посетил ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», где благодаря модернизации комплекса по переработке урана производственная мощность увеличена с 4 до 6 тыс. тонн продукции в год. На предприятии рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойной работы, подготовки кадров и дальнейшего развития производства. Перспективы расширения производства обсудили и в АО «Степногорский подшипниковый завод».

В ходе поездки первый заместитель Премьер-министра также посетил ТОО «Тепличные Технологии Казахстана», которое ежегодно поставляет около 2,4 тыс. тонн овощей и зелени в Кокшетау, Астану и Петропавловск. 

Визит в Кокшетау начался с посещения завода Savory по производству комбикормов, оснащенного европейским оборудованием и автоматизированной системой управления. Продукция предприятия отправляется в регионы РК и Узбекистана.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала областного центра. Обсуждены меры по ускорению темпов строительства, включая организацию работ в двухсменном режиме.

На площадке ТОО «КАИК» были представлены инвестиционные проекты в агропромышленном секторе. Особое внимание было уделено развитию индустриальной зоны регионального значения «Kokshe Industry». Сегодня здесь реализуются три инвестиционных проекта с созданием более 300 рабочих мест. В перспективе предусмотрена реализация еще пяти крупных проектов на 2 тыс. рабочих мест. До 2030 года планируется открытие 47 новых производств.

Завершающим объектом рабочей поездки стала площадка строительства новой теплоэлектроцентрали в Кокшетау, реализуемого АО «Самрук-Энерго».

«По поручению Главы государства в Кокшетау строится ТЭЦ мощностью 240 МВт и 820 Гкал/ч. В текущем году завершены работы по устройству фундаментов под основные объекты станции, продолжается строительство необходимой инфраструктуры. На объекте будут применяться современные технологии газоочистки, соответствующие требованиям экологического законодательства. В период строительства будет задействовано порядка 2,5 тыс. человек, после ввода станции в эксплуатацию – около 400 специалистов», — сообщил главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров.

Подводя итоги поездки, Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность своевременной реализации всех проектов.

«Строительство ТЭЦ находится на особом контроле Главы государства. Жители областного центра уже много лет ждут реализации этого проекта. Кроме того, впервые в стране проводится масштабная реконструкция 124 железнодорожных вокзалов, в том числе 16 – в Акмолинской области. Необходимо обеспечить высокие темпы работ и завершить все проекты в установленные сроки», — отметил первый заместитель Премьер-министра.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны Qyzyljar, в соответствии с поставленными Главой государства задачами по диверсификации экономики и локализации производств. 

#Правительство #Акмолинская область #реализация #инвестпроекты

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане
Глава Минфина доложил мажилисменам о развитии экономики в 2…
Поддержка казахстанского агросектора превысила 1 трлн тенге
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]