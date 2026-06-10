Глава Минфина доложил мажилисменам о развитии экономики в 2025 году

По словам министра, все социальные обязательства правительства в 2025 году исполнены

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ускорение экономической активности в 2025 году обеспечили ключевые отрасли реального сектора, включая транспорт, строительство, горнодобывающую промышленность и торговлю. Об основных итогах социально-экономического развития страны на пленарном заседании Мажилиса доложил министр финансов РК Мади Такиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«По итогам 2025 года экономика Казахстана сохранила положительную динамику. Рост ВВП составил 6,5%. Основной вклад в рост внесли транспорт – 20,4%, строительство – 15,9%, горнодобывающая промышленность – 9,4% и торговля – 8,9%. Вместе с тем инфляция сложилась на уровне 12,3%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, в реальном выражении снизившись на 2%, а уровень безработицы в течение года оставался стабильным на уровне 4,6%», – сказал Мади Такиев.

По словам министра финансов, государственный долг остается в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП, или 36,4 трлн тенге. При этом объем ВВП достиг 159,6 трлн тенге.

«Активы Национального фонда на конец 2025 года составили $73,8 млрд. В том числе активы валютного портфеля – $63,9 млрд, за вычетом целевых требований по программе “Нацфонд – детям” в размере $1,57 млрд», — отметил министр.

Также он добавил, что поступления республиканского бюджета в 2025 году составили 21,4 трлн тенге. Собственные доходы республиканского бюджета без учета трансфертов выросли до 15,3 трлн тенге, а налоговые поступления увеличились на 2,2 трлн тенге.

«Поступления республиканского бюджета в 2025 году составили 21,4 трлн тенге. Собственные доходы без учета трансфертов достигли 15,3 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 1,8 трлн тенге. Налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге, или на 17,5%. В целом рост обеспечен расширением экономики, увеличением поступлений по корпоративному подоходному налогу и НДС, ростом импорта, а также повышением эффективности администрирования», — сказал Мади Такиев.

По словам министра, поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге, или на 24%, до 4,5 трлн тенге. По НДС рост составил 932,5 млрд тенге, или 18%, до 6,1 трлн тенге.

«Также улучшена эффективность камерального контроля. По его итогам в бюджет взыскано 388 млрд тенге против 262 млрд тенге в 2024 году. При этом государство продолжило выполнять обязательства перед бизнесом: в 2025 году из бюджета возвращено 1 трлн 354 млрд тенге НДС, что на 138 млрд тенге больше, чем годом ранее», — отметил министр финансов.

По словам главы ведомства, все социальные обязательства Кабмина в 2025 году исполнены. Расходы республиканского бюджета исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге. На поддержку регионам направлено 7,7 трлн тенге, на социальную сферу – 9,3 трлн тенге.

Министр финансов отметил, что в рамках национальных проектов завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения. Также для студентов введено 30 общежитий более чем на 10 тыс. мест.

«Объем ввода жилья за счет всех источников составил 20,1 млн кв метров. Для социально уязвимых слоев населения приобретено 5 141 жилье. Продолжена работа по развитию инженерной инфраструктуры: проложено 980,5 км сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры, построено и отремонтировано 6,3 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения»,— отметил министр финансов.

Значительные средства также были направлены на транспортную инфраструктуру. Всеми видами работ охвачено порядка 13 тыс. км автодорог, включая 9 тыс. км дорог республиканского значения и 4 тыс. км дорог местного значения.

Кроме того, продолжена поддержка социально значимых железнодорожных и авиационных маршрутов.