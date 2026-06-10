Поддержка казахстанского агросектора превысила 1 трлн тенге

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В 2025 году финансирование аграрного сектора увеличилось на 172 млрд тенге и составило 1,1 трлн тенге. Эти средства позволили поддержать посевную кампанию, обеспечить высокий урожай зерновых и масличных культур, а также продолжить развитие водной инфраструктуры. Такие данные на пленарном заседании Мажилиса привел министр финансов РК Мади Такиев, сообщает Kazpravda.kz

«Уделяя отдельное внимание аграрному сектору, в 2025 году на его поддержку направлено 1,1 трлн тенге, что на 172 млрд тенге больше, чем в 2024 году. Для форвардного закупа было охвачено 346,2 тыс. га посевных площадей. По итогам года намолочено 25,9 млн тонн зерна, в том числе 19,3 млн тонн пшеницы», – доложил Мади Такиев.

Также собрано 4,9 млн тонн масличных культур, 3,6 млн тонн ячменя, 1 млн тонн кукурузы, 525,9 тыс. тонн риса, около 1 млн тонн бобовых культур и более 76,7 тыс. тонн гречихи.

«Посевные площади подсолнечника выросли в 1,5 раза – с 1,2 млн до 1,7 млн га. Это позволило увеличить производство подсолнечного масла на 17,5%, до 752,1 тыс. тонн, и расширить экспортный потенциал. Экспорт подсолнечного масла вырос на 24%, до 219,3 тыс. тонн», – отметил министр финансов.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется водной инфраструктуре. В 2025 году очищено 1 840 км ирригационных каналов, реконструировано 680 км ирригационной сети и отремонтировано 375 гидротехнических сооружений.