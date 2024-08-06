Студентам казахстанских колледжей на 50% увеличат стипендию

В новом году ее смогут получить более 300 тыс. граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
По поручению главы государства ведется планомерная работа по повышению стипендий, сообщает со ссылкой на Минпросвещения
Так, в сентябре прошлого года стипендия для 250 тыс. студентов колледжей увеличилась на 50%, а с сентября этого года еще на 50% с охватом уже более 300 тыс. студентов. Продолжается увеличение госзаказа в системе технического и профессионального образования.
«На сегодня было выделено 145 тыс. грантов, из них 65% направлены на технические специальности. Активными темпами проводится обновление материально-технической базы. По итогам первого полугодия 2024 года образовательная инфраструктура улучшена в 104 колледжах страны, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Наряду с этим ведется строительство 8 общежитий на 2103 места», – пишут в распространенном пресс-релизе.
В ведомстве также отметили, что на сегодня в Павлодарской и Туркестанской областях уже введены два общежития на 259 новых койко-мест.