Студентам казахстанских колледжей на 50% увеличат стипендию

В новом году ее смогут получить более 300 тыс. граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства ведется планомерная работа по повышению стипендий, сообщает со ссылкой на Минпросвещения

Так, в сентябре прошлого года стипендия для 250 тыс. студентов колледжей увеличилась на 50%, а с сентября этого года еще на 50% с охватом уже более 300 тыс. студентов. Продолжается увеличение госзаказа в системе технического и профессионального образования.

«На сегодня было выделено 145 тыс. грантов, из них 65% направлены на технические специальности. Активными темпами проводится обновление материально-технической базы. По итогам первого полугодия 2024 года образовательная инфраструктура улучшена в 104 колледжах страны, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Наряду с этим ведется строительство 8 общежитий на 2103 места», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве также отметили, что на сегодня в Павлодарской и Туркестанской областях уже введены два общежития на 259 новых койко-мест.