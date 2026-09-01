«Живой уголок Казахстана»: чем известна школа имени Кемеля Токаева в Бишкеке

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Школа-гимназия № 33 имени Кемеля Токаева в Бишкеке - учебное заведении с более чем 80-летней историей, которое связано сразу с несколькими важными страницами общей истории Казахстана и Кыргызстана.

Школа-гимназия № 33 считается одним из старейших учебных заведений Бишкека. Ее здание было построено в 1940 году и имеет статус памятника истории городского значения.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагалось Фрунзенское пехотное училище. Именно в этом здании военную подготовку проходили казахский писатель и фронтовик Кемел Токаев, а также Рахимжан Кошкарбаев.

После войны, 1 сентября 1947 года, школа вновь начала работать как образовательное учреждение. За последующие десятилетия она прошла путь от неполной средней школы до школы-гимназии. В 2012 году учебному заведению официально присвоили статус гимназии.

Сегодня школа находится в Свердловском районе Бишкека и продолжает работать как одно из известных городских учебных заведений.

Почему школа носит имя Кемеля Токаева

Отметим, имя Кемеля Токаева школе присвоили в мае 2025 года по инициативе Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Такое решение связано с историей самого здания. В годы Великой Отечественной войны Кемел Токаев проходил здесь подготовку во Фрунзенском пехотном училище, после чего отправился на фронт.

Кемел Токаев родился в 1923 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне, а позже стал известным казахским писателем и одним из основоположников детективного направления в казахской литературе.

Память о войне

В мае 2024 года здесь открыли патриотический уголок, посвященный Рахимжану Кошкарбаеву и Кемелю Токаеву. В нем представлены материалы об истории учебного заведения, биографии и боевом пути казахстанцев.

Тогда же в школе была организована выставка архивных документов и книг, привезенных из Казахстана.

Таким образом, история школы связана не только с образованием, но и с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Связь с Казахстаном

В последние годы школа-гимназия №33 активно развивает связи с Казахстаном.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал учебному заведению автобус для перевозки школьников. Кроме того, школа получила новые компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование.

Для лучших выпускников также предусмотрены три места для бесплатного обучения в Satbayev University в Алматы.

Не только школа, но и часть общей истории

Сегодня гимназия №33 имени Кемеля Токаева - это не только образовательное учреждение, но и место, в котором пересекаются история двух стран, память о военном поколении и современные образовательные связи.