Молодёжь города проверила свои знания о Великой Отечественной войне, примерила военное снаряжение и вспомнила песни военных лет

Фото пресс-службы акимата СКО

К 80-летию Великой Победы специалисты Центра общественного развития и информации организовали интеллектуальную игру «Вехи Победы. Память сквозь поколения», сообщает Kazpravda.kz

Участниками стали студенты колледжей и курсанты Академии Национальной гвардии, объединившиеся ради главной цели — сохранить историческую память и почувствовать связь поколений через героическое прошлое.

Мероприятие прошло в духе уважения к подвигу ветеранов и стремления молодёжи понять, через что прошёл народ, одержавший победу над фашизмом.

Игра включала в себя четыре насыщенных раунда, каждый из которых проверял не только знания, но и смекалку, физическую выносливость и умение работать в команде.