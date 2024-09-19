Студенты казахстанских вузов могут получить военную квалификацию

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи г. Алматы идет набор студентов гражданских вузов для платного обучения по программам подготовки сержантов и офицеров запаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Фото: Минобороны

Стать участниками программы могут студенты высших учебных заведений, где отсутствует военная кафедра. 

Как отметил первый заместитель начальника Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Ержан Кабышев, обучение включает в себя обширную подготовку по различным военным дисциплинам.

«Студенты изучают общевоинские предметы, такие как радиационная, химическая и биологическая защита, военная топография, огневая и строевая подготовка, общая тактика. Основной акцент сделан на дисциплины, связанные с выбранной специальностью», – отметил он.

Процесс поступления состоит из нескольких этапов. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологическое тестирование, проверку уровня физической подготовки. Заключительным этапом отбора является конкурсный анализ среднего балла успеваемости студентов в своих учебных заведениях. Все этапы отбора проходят под строгим контролем наблюдательной комиссии.

Программы «сержантов запаса» и «офицеров запаса» дают студентам возможность не только получить военную специальность, но и значительно расширить свои профессиональные навыки. Это открывает перед ними новые перспективы как в гражданской, так и в военной сфере. 

Для студентов, желающих получить звание сержанта запаса, срок обучения составляет один год, а его стоимость – 250 000 тенге. Те, кто планирует стать офицером запаса, должны будут учиться два года с оплатой 500 000 тенге.

Отметим, что это уже второй набор по данным программам. В прошлом учебном году обучение по программе сержантов запаса завершили 62 человека. Им было присвоено звание «младший сержант запаса».

#минобороны #ВУЗы #Образование

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