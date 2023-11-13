Суд прекратил иск полицейского к журналисту по делу о клевете

Культура и общество
385
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Административный суд прекратил иск высокопоставленного полицейского в отношении журналистки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

В клевете обвинил первый заместитель начальника Департамента полиции города Шымкент Ермахан  Абдраманов журналистку Atameken Вusiness Марину Низовкину.

На протяжении трех судебных заседаний судья административного суда Серик Ниязбек пытался найти административное правонарушение в посте журналиста, опубликованного на личной страничке одной из социальных сетей. Автор поста задалась вопросом, почему за одни и те же нарушения подчиненных одних руководителей полиции наказывают и даже увольняют, а другим – все сходит с рук. И привела примеры двойных стандартов, использовав факты из полицейской хроники.

Полковник полиции Ермахан  Абдраманов  узрел в них клевету, подал исковое заявление в суд и даже просил через своих адвокатов сделать рассмотрение дела закрытым, мотивируя это нежеланием распространения в публичном  пространстве фактов из его личной жизни. Сам он в зале заседания так и не появился, хотя и журналист, и ее адвокаты хотели непосредственно из его уст услышать, на что же так обиделся полицейский начальник, что не нашел другого способа, как отстаивать свою честь и достоинство в суде.

Судья же, напротив, объявил слушание дела открытым,  разрешив в зале заседаний присутствовать всем желающим.

Выслушав мнение подсудимой и адвокатов с обеих сторон, судья прекратил дело по статье 73-3 административного кодекса РК, предполагающей административную ответственность за клевету. Она влечет наказание в виде штрафа на физическое лицо в размере 160 МРП или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере 550 МРП  либо административный арест на срок двадцать суток.

Постановление суда  не вступило в законную силу.  Журналист не исключает, что проигравшая сторона может подать апелляцию.

#суд #Журналист #полицейский

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Более миллиона школьников одновременно сыграют в национальн…
Алматинских автовладельцев предупредили о штрафах
Количество безработных выросло за месяц в Казахстане
11-летний казахстанец признан лучшим баянистом мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]