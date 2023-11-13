Суд прекратил иск полицейского к журналисту по делу о клевете

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В клевете обвинил первый заместитель начальника Департамента полиции города Шымкент Ермахан Абдраманов журналистку Atameken Вusiness Марину Низовкину.

На протяжении трех судебных заседаний судья административного суда Серик Ниязбек пытался найти административное правонарушение в посте журналиста, опубликованного на личной страничке одной из социальных сетей. Автор поста задалась вопросом, почему за одни и те же нарушения подчиненных одних руководителей полиции наказывают и даже увольняют, а другим – все сходит с рук. И привела примеры двойных стандартов, использовав факты из полицейской хроники.

Полковник полиции Ермахан Абдраманов узрел в них клевету, подал исковое заявление в суд и даже просил через своих адвокатов сделать рассмотрение дела закрытым, мотивируя это нежеланием распространения в публичном пространстве фактов из его личной жизни. Сам он в зале заседания так и не появился, хотя и журналист, и ее адвокаты хотели непосредственно из его уст услышать, на что же так обиделся полицейский начальник, что не нашел другого способа, как отстаивать свою честь и достоинство в суде.

Судья же, напротив, объявил слушание дела открытым, разрешив в зале заседаний присутствовать всем желающим.

Выслушав мнение подсудимой и адвокатов с обеих сторон, судья прекратил дело по статье 73-3 административного кодекса РК, предполагающей административную ответственность за клевету. Она влечет наказание в виде штрафа на физическое лицо в размере 160 МРП или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере 550 МРП либо административный арест на срок двадцать суток.

Постановление суда не вступило в законную силу. Журналист не исключает, что проигравшая сторона может подать апелляцию.