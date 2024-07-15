Свыше 200 коррупционных преступлений выявлено в акиматах за полгода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица. Такие данные озвучили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупци, передает Kazpravda.kz

Так, Антикоррупционной службой по городу Алматы завершено расследование в отношении заместителя руководителя Управления культуры. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В результате ее преступных действий государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 125 млн тенге. Подозреваемая предана суду, отметили в Антикоре.

Также Антикоррупционной службой по Кызылординской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына и предоставления дизельного топлива.

Кроме того, чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Дело направлено прокурору.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в Антикоре.