Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане

Другое
34

В столице уборка ведется в круглосуточном посменном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице на уборку снега в дневную смену вышли свыше 2,2 тыс. дорожных рабочих и более 1,1 тыс. единиц спецтехники, сообщает официальный сайт столичного акимата.

За минувшую ночь более 1,2 тыс. рейсами из города на полигоны вывезено 17,4 тыс. кубометров снега.

С начала зимнего сезона на полигоны вывезли более 6 млн кубометров снега, проделано 445,3 тыс. рейсов.

В Астане уборка ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 9 марта днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, а ночью и утром - туман.
 

#Астана #снегоуборка

Популярное

Все
Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше
Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
На побережье Каспия горит камыш
Назначен завотделом по коммуникациям администрации президента
Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Семена растений из Казахстана переданы в хранилище Шпицбергена
Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок
Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку
Защиту от обледенения самолетов придумали ученые в Казахстане
Китайские тайконавты успешно завершили выход в открытый космос
Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки
S&P подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3»
В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге
Студент спасся от грабителей, забежав в магазин
«BIRLIK» – и этим все сказано
Более 2,3 тыс. человек вышли на уборку снега в столице
В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
Ответственность перед предками и потомками
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Читайте также

Главнокомандующий поздравил «Мисс Национальная гвардия-2024»
Более 2,3 тыс. человек вышли на очистку снега в Астане
В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]