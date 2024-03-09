Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане

В столице уборка ведется в круглосуточном посменном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице на уборку снега в дневную смену вышли свыше 2,2 тыс. дорожных рабочих и более 1,1 тыс. единиц спецтехники, сообщает официальный сайт столичного акимата.

За минувшую ночь более 1,2 тыс. рейсами из города на полигоны вывезено 17,4 тыс. кубометров снега.

С начала зимнего сезона на полигоны вывезли более 6 млн кубометров снега, проделано 445,3 тыс. рейсов.

В Астане уборка ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 9 марта днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, а ночью и утром - туман.

