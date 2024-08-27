Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды

Международное сотрудничество , Сельское хозяйство , Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» 488,6 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото иллюстративное: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Это на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 млн кубометров больше запланированного на этот год объема.

«На днях президент Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Таджикистан. Прошли двусторонние переговоры, в повестке важной была и тема сотрудничества в водной сфере. Таджикистан – важный для нашей страны партнер, как и все государства Центральной Азии. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранении», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что с 1 апреля Узбекистан направил по реке Сырдарья в нашу страну более 4 млрд кубометров воды. А на 33-ем заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.

#Таджикистан #вода #поливной сезон

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