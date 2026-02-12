В Таиланде идет обсуждение о сокращении безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для туристов из 93 стран. Об этом 12 февраля заявила постоянный секретарь минтуризма Наттхрия Тхавивонг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

«Новый комитет, созданный премьер‑министром и возглавляемый постоянным секретарем иностранных дел, планирует пересмотреть визовые меры, включая 60‑дневное безвизовое пребывание для посетителей из 93 стран», — приводит слова Тхавивонг газета Bangkok Post.

По ее словам, это изменение не должно повлиять на туризм, так как туристы в Таиланде в среднем не задерживаются более чем на 21 день. Для желающих остаться в стране более чем на 30 дней есть возможность продления срока пребывания в обычном порядке.