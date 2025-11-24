Таксисты за рулем отвлекаются на социальные сети и поиск заказов

В "КазАвтоЖол" обратились к таксистам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с участившимися случаями нарушения требований безопасности в компании обратились к таксистам, сообщает Kazpravda.kz

"Недавний инцидент, зафиксированный на маршруте между Астаной и Павлодаром, показал, что отдельные водители совмещают работу в нескольких сервисах и в ходе движения отвлекаются на переписку, поиск заказов, просмотр социальных сетей и видеоконтента. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также нарушают законодательство Республики Казахстан в области дорожной безопасности",  - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что использование телефона во время движения строго запрещено, за исключением работы в режиме громкой связи или специализированных навигационных приложений, не отвлекающих внимание от дороги.

 Совмещение заказов в разных сервисах не должно приводить к отвлечению от управления транспортным средством. На замечания пассажиров необходимо реагировать корректно, оперативно прекращая действия, которые могут повлиять на безопасность.

"Игнорирование правил может стать основанием для штрафов, блокировки в сервисе, а также привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Основным приоритетом при выполнении поездки является безопасность пассажира и безаварийное управление автомобилем.

Просим соблюдать профессиональные стандарты, демонстрировать уважительное отношение к клиентам и обеспечивать надежность перевозок на всех этапах поездки.

Безопасность - это обязанность каждого водителя. Только ответственное поведение позволяет поддерживать высокий уровень доверия пассажиров и качество услуг такси", - говорят в "КазАвтоЖоле".

 

