Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с участившимися случаями нарушения требований безопасности в компании обратились к таксистам, сообщает Kazpravda.kz

"Недавний инцидент, зафиксированный на маршруте между Астаной и Павлодаром, показал, что отдельные водители совмещают работу в нескольких сервисах и в ходе движения отвлекаются на переписку, поиск заказов, просмотр социальных сетей и видеоконтента. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также нарушают законодательство Республики Казахстан в области дорожной безопасности", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что использование телефона во время движения строго запрещено, за исключением работы в режиме громкой связи или специализированных навигационных приложений, не отвлекающих внимание от дороги.

Совмещение заказов в разных сервисах не должно приводить к отвлечению от управления транспортным средством. На замечания пассажиров необходимо реагировать корректно, оперативно прекращая действия, которые могут повлиять на безопасность.