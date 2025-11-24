В "КазАвтоЖол" обратились к таксистам
В связи с участившимися случаями нарушения требований безопасности в компании обратились к таксистам, сообщает Kazpravda.kz
"Недавний инцидент, зафиксированный на маршруте между Астаной и Павлодаром, показал, что отдельные водители совмещают работу в нескольких сервисах и в ходе движения отвлекаются на переписку, поиск заказов, просмотр социальных сетей и видеоконтента. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также нарушают законодательство Республики Казахстан в области дорожной безопасности", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что использование телефона во время движения строго запрещено, за исключением работы в режиме громкой связи или специализированных навигационных приложений, не отвлекающих внимание от дороги.
Совмещение заказов в разных сервисах не должно приводить к отвлечению от управления транспортным средством. На замечания пассажиров необходимо реагировать корректно, оперативно прекращая действия, которые могут повлиять на безопасность.
"Игнорирование правил может стать основанием для штрафов, блокировки в сервисе, а также привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Основным приоритетом при выполнении поездки является безопасность пассажира и безаварийное управление автомобилем.
Просим соблюдать профессиональные стандарты, демонстрировать уважительное отношение к клиентам и обеспечивать надежность перевозок на всех этапах поездки.
Безопасность - это обязанность каждого водителя. Только ответственное поведение позволяет поддерживать высокий уровень доверия пассажиров и качество услуг такси", - говорят в "КазАвтоЖоле".