«Беларусы» в помощь экологии

Фото: акимат ВКО

Как рассказали на транспортном предприятии, трамваи собраны в Беларуси и оснащены системами безопасности движения, кондиционерами, камерами видеонаблюдения. Кроме того, у них низкий пол, чтобы проездом могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. В одном вагоне 36 посадочных мест, общая вместимость – до 130 пассажиров.

За последние три года подвижной состав городского рельсового транспорта пополнили уже 10 новых вагонов. В акимате области намерены продолжить обновление, чтобы повысить экологичность общественного транспорта Усть-Каменогорска.