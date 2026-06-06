Сообщения о выбранной площадке для второго аэропорта Астаны - фейк

Власти столицы заявили, что окончательное решение о размещении объекта еще не принято

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В акимате Астаны опровергли распространяемую в СМИ информацию о якобы определенном месте строительства второго аэропорта столицы, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в городской администрации, сведения о размещении будущей воздушной гавани в северо-западном направлении от Астаны, в районе поселка Шортанды, не соответствуют действительности.

«Поскольку указанная территория «в северо-западном направлении от столицы – в направлении поселка Шортанды, вдоль трассы Астана – Кокшетау» не входит в границы столицы, данное место второго аэропорта не может быть учтено в Генеральном плане Астаны. На сегодняшний день окончательное решение о локации второго аэропорта не принято. В рамках корректировки Генерального плана Астаны рассматриваются лишь перспективные направления для возможного размещения воздушной гавани», — сообщили в акимате Астаны.

В городской администрации подчеркнули, что вопрос строительства второго аэропорта пока находится на стадии проработки. Конкретное место размещения объекта будет определено после проведения необходимых согласований и утверждения соответствующих документов.

После рассмотрения депутатами маслихата проекта изменений и дополнений в Генеральный план Астаны до 2035 года документ будет направлен на согласование в Правительство Казахстана.

В акимате призвали представителей СМИ и пользователей социальных сетей ориентироваться исключительно на официальные источники информации.