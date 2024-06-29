Тарифы на осложненные роды повысили на 60% в Казахстане

Здравоохранение
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Это позволит расширить перечень и качество медуслуг, привлечь больше квалифицированных специалистов, передает Kazpravda.kz

Фото: © Sputnik / Сергей Гунеев

Министерством здравоохранения РК в целях улучшения качества медицинской помощи в родильных домах пересмотрены тарифы на оказание услуг в сфере родовспоможения и неонатологии.

С 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными - на 35%.

Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

«На протяжении последних лет тарифы не покрывали расходы, которые медицинские организации несли в связи с уходом за роженицами и новорожденными. Недостаточное финансирование медицинских организаций, занимающихся родовспоможением, стало одной из основных причин образовавшейся у них в течение последних нескольких лет кредиторской задолженности», - говорится в сообщении.

При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и её ребенка.

Министерство здравоохранения продолжит совершенствовать систему здравоохранения, чтобы каждая семья в Казахстане могла рассчитывать на доступную и высококачественную медицинскую помощь. В этих целях с 1 июня 2024 года повышены размеры тарифов для организаций, оказывающих медицинскую помощь также по детской неврологии, детской аллергологии, ревматологии.

#медицина #тарифы #роды

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