Ташиева обвиняют в попытке госпереворота в Кыргызстане

Айман Аманжолова
корреспондент

В Кыргызстане следствие официально предъявило обвинения бывшему главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и еще двум экс-чиновникам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ulysmedia

Фото: t.me/ulysmediatg

Обвинения также получили бывший депутат Курманкул Зулушев и экс-торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу. Следствие считает, что фигуранты могут быть причастны к организации массовых беспорядков и действиям, которые расцениваются как попытка захвата власти.

«Всех троих допросили в главном следственном управлении МВД. Допрос длился несколько часов, после чего они покинули здание», – сообщает 24.kg.

Расследование связывают с так называемым «письмом 75». В феврале группа из 75 человек обратилась к президенту Садыру Жапарову с требованием провести досрочные выборы.

После этого в стране начались кадровые перестановки. Ташиева сняли с должности главы ГКНБ, ряд чиновников лишился постов, а часть подписантов письма отправили в СИЗО. Им вменяют организацию массовых беспорядков.

Напомним, Камчыбек Ташиев покинул кресло главы ГКНБ в феврале. В это время он находился на лечении в Германии, поэтому для него это было неожиданно. В администрации президента пояснили кратко, что решение приняли в интересах государства и для того, чтобы не допустить раскола внутри страны.

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева недавно заявила в интервью «Уақыт көрсетеді», что Жапарову сейчас непросто, поскольку с Ташиевым его связывали долгие годы дружбы.

#Кыргызстан #госпереворот #Ташиев

