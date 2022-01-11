Тайник с похищенным оружием вычислили полицейские Алматы
Тайник с похищенным оружием вычислили полицейские города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.
Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал там 18-летний житель Алматинской области. Задержали его полицейские Наурызбайского района Алматы.
На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах.
Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядок в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия.