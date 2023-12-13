Казахстанский театр завоевал гран-при международного фестиваля

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Коллектив театра «Жастар» принял участие в VI международном фестивале «Айтматов и театр» в Кыргызстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК

Фото: t.me/aqparatqogam

Фестиваль, посвященный 95-летию писателя Чингиза Айтматова, прошел с 7 по 12 декабря в Бишкеке.

«Труппа театра представила спектакль «Жан пида», поставленный по мотивам произведений Ч. Айтматова «Жан пида», «Жан азабы», «Ғасырдан да ұзақ күн», «Ақ кеме», О. Бокея «Жетім бота», Р. Мукановой «Мәңгілік бала бейне». Режиссером спектакля выступил лауреат государственной премии РК Нурканат Жакыпбай. По итогам фестиваля театр «Жастар» стал обладателем гран-при», — поделились радостной новостью в министерстве культуры и информации. ⠀

Также в ведомстве присоединились к поздравлениям в адрес коллектива и пожелали артистам дальнейших творческих успехов.

#Кыргызстан #театр #фестиваль #гран-при #Жастар #спектакли

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