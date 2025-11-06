О современных киберугрозах и способах борьбы с ними нашей газете рассказывает сопредседатель Комитета по информационной безопасности альянса QazTech Евгений Питолин.

Коллаж: Kazpravda.kz

– Надежды на то, что с развитием IT-технологий и искусственного интеллекта будет меньше обмана граждан, не оправдались...

– Вы правы, кибербезопасность и защита личных данных по-прежнему актуальны во всех сферах, охваченных цифровыми коммуникациями. Причем постоян­но возникают новые угрозы. К примеру, уходящий год характерен всплеском дипфейков.

Сейчас наблюдается мощный тренд на развитие искусственного интеллекта, и мошенники активно используют соответствующие технологии. Они создают новые схемы обмана с применением ИИ – подделывают голоса, изображения и видео. Чем больше люди отправляют голосовых сообщений, фото или видео, тем больше у злоумышленников материала, который можно использовать против нас.

Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «войну двух миров»: кибермошенники изобретают схемы обмана и хищения финансовых средств, баз данных, взламывают­ личные и корпоративные сети, а целые команды компаний и госструктур пытаются этому препятствовать.

– Будет ли найдено противоя­дие от таких действий?

– К сожалению, никакой волшебной таблетки не существует. Мы физически не можем догнать появляющиеся как грибы после дождя технологии.

Мошенники всегда будут на шаг впереди. Их слишком много, их трудно выявить и привлечь к ответственности. Единственная реальная защита – постоянное обновление знаний и повышение цифровой грамотности. Чем лучше человек понимает схемы обмана, тем меньше шансов стать жертвой. В идеале надо стремиться­ к тому, чтобы не попадаться на уловки мошенников вообще.

Ни одна страна не способна самостоятельно справиться с кибермошенничеством. Прес­тупники действуют по всему миру, и их сети не ограничены государственными границами. Именно поэтому уже формируются международные механизмы сотрудничества.

Например, недавно в Алматы прошла конференция KazHackStan с участием стран ОТГ, посвященная совместным мерам в области кибербезопас­ности. Центр анализа и расследования кибератак ЦАРКА уже предпринимает важные шаги в этом направлении.

– Какие наиболее распространенные методы обмана зафиксированы в последнее время? И есть ли решения для возникающих проблем?

– Наиболее распространенные схемы – использование дипфейков и подмена голосов. Часто злоумышленники выдают себя за руководство компаний и заставляют бухгалтеров переводить деньги.

Решение здесь одно – сохранять критическое мышление. Даже если кажется, что вы точно знае­те, с кем общаетесь, всегда стоит перепроверить информацию, задать уточняющие вопросы. Лучше перестраховаться, чем потом бороться с последствиями.

Главное – регулярно обновлять свои знания и делиться ими с близкими. Рассказывайте родственникам о новых схемах мошенничества, предупреждайте коллег по работе.

В Интернете постоянно появ­ляется много полезной информации по кибербезопасности – стоит ее изучать. И самое важное – не доверяйте незнакомцам онлайн, проверяйте источники и всегда сохраняйте бдительность.