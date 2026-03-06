Технологии зарубежные, саумал – казахстанский

В минувшем году в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области был введен в строй второй по счету в регионе завод порошкообразного и сублимированного кобыльего молока – саумала. Проект был осуществлен силами ТОО «SaumalBioTech». О первом аналогичном заводе, который был запущен более десяти лет назад в Осакаровском районе этого же региона, мы рассказали на страницах «Казахстанской правды» ранее («Целебная сила саумала», «КП» от 7 августа 2025 года).

Интерес бизнеса к производству сухого кобыльего молока объясняется растущей популярностью этого древнего напитка, благотворно влияющего на организм человека и обладающего целебными свойствами. А заводы с современными технологиями делают саумал доступным не только в летний сезон, но и в течение всего года.

Как рассказал руководитель проекта Жасулан Байбалин, полноценный запуск завода пришелся на декабрь минувшего года. Однако накапливать кобылье молоко в приемных танках-охладителях начали еще раньше. Созданный запас позволил не останавливать производство готовой продукции круглый год. Она представляет собой саумал, упакованный в железные банки и тубы. Используются немецкие, польские и китайские технологии.

Завод построен на небольшом отдалении от села Уштобе и является самым современным высокотехнологичным производством. Перед входом в заводские цеха посетитель обязан надеть санитарные бахилы, шапочку и халат, что и сделал автор этих строк при посещении предприятия.

В цехе переработки сырья главный технолог Денис Гончаров рассказал об особенностях процесса преобразования натурального жидкого кобыльего молока в саумал двух видов: порошкообразный и сублимированный. Важно отметить, что при этом сохраняются все полезные качест­ва напитка.

…Итак, молоко поступает в два приемных танка-накопителя вместимостью по две тонны каждый. До этого все закупленное от местных крестьянских хозяйств свежее кобылье молоко проходит предварительный лабораторный анализ. В танках оно охлаждается и далее направляется на очередной технологический участок для пастеризации.

В течение часа здесь в состоянии обработать (с уничтожением болезнетворных микроорганизмов и продлением срока хранения) порядка 500 литров молока. После прохождения этой операции молоко ждет гомогенизация. Последняя представляет собой механический процесс дробления жировых шариков под высоким давлением (через узкие отверстия) для их равномерного распределения по объему, что предотвращает расслоение и придает продукту однородную структуру. Далее при помощи вакуумной установки из него делается концентрированное молоко. На завершающем этапе оно поступает в башню по сушке, где в процессе распыления при потоке горячего воздуха приобретает сухую, порошкообразную форму.

Что касается сублимации молока, то этот технологический процесс, в отличие от вышеприведенного, происходит при низких температурах, то есть молоко замораживается.

– Вместе с тем обе технологии в плане физики одинаковые: и в том, и в другом случае из молока вытягивается влага, – разъясняет суть процесса главный технолог. – А отличие заключается в температурах: при одном – она высокая, при другом – низкая. В ходе сублимации молоко замораживается до минус 40 градусов. Далее температура постепенно повышается и приближается к нулю.

Существует физический процесс – тройственная точка воды. Дело в том, что при нуле градусов и абсолютном вакууме при давлении в 610 паскалей она может существовать в трех состоя­ниях: как лед, как вода и пар. Если в биоустановках, где находится молоко, снизить давление ниже 600 паскалей, то лед начнет испаряться, минуя жидкую фазу, и остаются только сухие кристаллы молока. Таким образом и производится сублимированный саумал.

Как сообщил руководитель проекта Жасулан Байбалин, на предприятии идет подготовка к предстоящему новому сезону, когда в мае поголовье кобыл в крестьянских хозяйствах станет доиться, и пойдет большое молоко. Мощности производства позволяют перерабатывать в течение суток до пяти тонн сырья. При обычном режиме работы этот объем составляет четыре тонны. В настоящее время персонал завода состоит из 35 человек. Однако уже сейчас штат увеличивают.

Несмотря на небольшие сроки со дня запуска производства, ТОО «SaumalBioTech» смогло наладить экс­порт свой продукции в США. Таким образом, казахстанский саумал оценили по достоинству и за океаном. Этот бизнес позволяет строить планы на экспорт продукции в другие страны и, разумеется, на широкую реализацию в отечественной торговой сети.

