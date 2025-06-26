Теневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в Казахстане

Закон и Порядок
128
Дана Аменова
корреспондент

Незаконный оборот электронных сигарет в Казахстане приобретает угрожающие масштабы, представляя серьезную опасность для здоровья населения, особенно молодежи

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz

Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено более 440 тысяч единиц продукции, а стоимость изъятого товара превысила 1,8 млрд тенге.

Это лишь верхушка айсберга, ведь реальный объем теневого рынка, вероятно, значительно больше. К уголовной ответственности привлечено 14 человек, что свидетельствует о наличии хорошо организованных преступных групп. Оперативные данные свидетельствуют о четко отлаженных схемах незаконной торговли. Преступники активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для рекламы и продажи вейпов, а также курьерские службы для доставки. Для отмывания денег используются схемы с «дропами» – подставными лицами, которые обналичивают доходы от незаконной деятельности. Это указывает на профессиональную организацию преступных группировок и их стремление минимизировать риски.

Особую тревогу вызывает целенаправленная ориентация на несовершеннолетних подростков. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что преступники сознательно продают вейпы школьникам, подвергая их здоровье серьезному риску. Так, например, в Павлодарской области была пресечена деятельность группы, реализовавшей через Telegram-канал Vape shop maxi mall более 5600 вейпов и комплектующих. Потенциальный доход от этой деятельности оценивается свыше 100 млн тенге.

Расследование показало, что продукция активно распространялась среди подростков, что демонстрирует цинизм организаторов. Помимо финансовых потерь для государства, незаконный оборот вейпов несёт серьезные риски для здоровья. Поддельные вейпы могут содержать опасные химические вещества, вызывающие серьезные заболевания.  Легкость приобретения вейпов через интернет и курьерскую доставку делает их доступными для подростков, что способствует формированию никотиновой зависимости в раннем возрасте. Часто покупатели не знают, какие именно вещества содержатся в поддельной продукции, что увеличивает риски для здоровья.

 В АФМ считают, что эффективная борьба с этим явлением требует комплексного подхода. В связи с этим, необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы мониторинга и блокировки интернет-ресурсов, торгующих вейпами незаконно. Также  важно усилить взаимодействие с курьерскими компаниями для предотвращения использования их услуг в незаконных целях и проводить активную информационно-просветительскую работу среди школьников и студентов о вреде вейпов. В этом направлении стоит пересмотреть систему наказаний за незаконный оборот вейпов, сделав их более строгими.

Не случайно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае назвал электронные сигареты напастью, угрожающей здоровью нации.

«Молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь», – заявил Глава государства.

В Казахстане принцип «Закон и Порядок» в отношении вейпов проявляется в строгом соблюдении установленных запретов и правил. Только комплексный подход, объединяющий усилия правоохранительных органов, государственных структур и общественных организаций, позволит эффективно бороться с незаконным оборотом вейпов и защитить здоровье населения, особенно подрастающего поколения и перспективной молодежи.

#АФМ #рынок #проблема #вейпы

Популярное

Все
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Реформу надо завершить
Игры по правилам предков
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Отечественного продовольствия стало больше
Орошаются поля – быть урожаю
Лечить в новых условиях
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В центре внимания – молодежь
Коррупции – нет!
С весны затих фабричный шум
Обуздать силу ветра
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Искал деньги, нашел срок
Триггеры XXI века
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Триггеры XXI века
В центре внимания – молодежь
Еще три села отказались от алкоголя в Туркестанской области
Около 2,5 тыс. рабочим вернули долги по зарплате в Жамбылск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]