Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz

Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено более 440 тысяч единиц продукции, а стоимость изъятого товара превысила 1,8 млрд тенге.

Это лишь верхушка айсберга, ведь реальный объем теневого рынка, вероятно, значительно больше. К уголовной ответственности привлечено 14 человек, что свидетельствует о наличии хорошо организованных преступных групп. Оперативные данные свидетельствуют о четко отлаженных схемах незаконной торговли. Преступники активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для рекламы и продажи вейпов, а также курьерские службы для доставки. Для отмывания денег используются схемы с «дропами» – подставными лицами, которые обналичивают доходы от незаконной деятельности. Это указывает на профессиональную организацию преступных группировок и их стремление минимизировать риски.

Особую тревогу вызывает целенаправленная ориентация на несовершеннолетних подростков. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что преступники сознательно продают вейпы школьникам, подвергая их здоровье серьезному риску. Так, например, в Павлодарской области была пресечена деятельность группы, реализовавшей через Telegram-канал Vape shop maxi mall более 5600 вейпов и комплектующих. Потенциальный доход от этой деятельности оценивается свыше 100 млн тенге.

Расследование показало, что продукция активно распространялась среди подростков, что демонстрирует цинизм организаторов. Помимо финансовых потерь для государства, незаконный оборот вейпов несёт серьезные риски для здоровья. Поддельные вейпы могут содержать опасные химические вещества, вызывающие серьезные заболевания. Легкость приобретения вейпов через интернет и курьерскую доставку делает их доступными для подростков, что способствует формированию никотиновой зависимости в раннем возрасте. Часто покупатели не знают, какие именно вещества содержатся в поддельной продукции, что увеличивает риски для здоровья.

В АФМ считают, что эффективная борьба с этим явлением требует комплексного подхода. В связи с этим, необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы мониторинга и блокировки интернет-ресурсов, торгующих вейпами незаконно. Также важно усилить взаимодействие с курьерскими компаниями для предотвращения использования их услуг в незаконных целях и проводить активную информационно-просветительскую работу среди школьников и студентов о вреде вейпов. В этом направлении стоит пересмотреть систему наказаний за незаконный оборот вейпов, сделав их более строгими.

Не случайно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае назвал электронные сигареты напастью, угрожающей здоровью нации.

«Молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь», – заявил Глава государства.

В Казахстане принцип «Закон и Порядок» в отношении вейпов проявляется в строгом соблюдении установленных запретов и правил. Только комплексный подход, объединяющий усилия правоохранительных органов, государственных структур и общественных организаций, позволит эффективно бороться с незаконным оборотом вейпов и защитить здоровье населения, особенно подрастающего поколения и перспективной молодежи.