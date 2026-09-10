У подозреваемого в незаконной продаже вейпов конфисковали авто в Павлодарской области

Один из обвиняемых скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в международный розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодарской области по ходатайству прокуратуры судом принято решение о досудебной конфискации автомобиля стоимостью 12,3 млн теңге, приобретённого на средства, полученные преступным путём, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

В 2025 году в регионе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления. Уголовное дело в отношении её участников находится на рассмотрении суда.

Один из обвиняемых скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в международный розыск.

«Было установлено, что на средства, полученные от преступной деятельности, им приобретён автомобиль марки KIA. По ходатайству прокурора, суд конфисковал автомобиль. Досудебное расследование продолжается», – сказано в распространенном пресс-релизе.

Ранее Департамент АФМ по Павлодарской области провел расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).