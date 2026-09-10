Крупную партию отрубей и говядины не пропустили через границу Казахстана

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Вся продукция массой 107 тонн возвращена в пункты отправления

Фото: пресс-служба Минсельхоза

На ветеринарном контрольном посту «Сырым» ЗКО сотрудники пресекли два нарушения ветеринарного законодательства, сообщает Kazpravda.kz 

В первом случае предотвращен ввоз 88 тонн пшеничных отрубей из Чеченской Республики в Туркестанскую область и Шымкент.

При досмотре было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также необходимой термической обработки продукции.

Во втором случае остановлен транзит 19 тонн бескостной говядины и мясных полуфабрикатов из Минской области Республики Беларусь в Ташкент.

В связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой с 24 февраля 2026 года МСХ РК действуют временные ограничения на ввоз и транзит соответствующей продукции через отдельные области РФ. Вся продукция массой 107 тонн возвращена в пункты отправления.

«В отношении перевозчиков составлены административные протоколы и наложены штрафы. Также проведена разъяснительная работа по соблюдению ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. С начала года на посту «Сырым» выявлено 230 нарушений, возвращено 230 автотранспортных средств, составлено 100 административных протоколов на общую сумму штрафов 8,9 млн тенге», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что МСХ призывает перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности соблюдать установленные ветеринарно-санитарные требования и правила оформления сопроводительных документов.

#ЗКО #сельхозпродукция #транзит #ввоз #ЗИП

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