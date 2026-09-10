Взятка на 40 млн тенге: двух чиновников задержали по делу о коррупции

В данное время проводится досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в августе задержаны заместитель председателя комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Они подозреваются в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

По данным следствия, они получили вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге.

«С санкции суда указанные лица взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Ранее сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции области Ұлытау пресекли факт дачи взятки. Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества.