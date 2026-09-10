Взятка на 40 млн тенге: двух чиновников задержали по делу о коррупции

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В данное время проводится досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в августе  задержаны заместитель председателя комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Они подозреваются в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

По данным следствия, они получили вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге.

«С санкции суда указанные лица взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Ранее сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции области Ұлытау пресекли факт дачи взятки. Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества. 

#КНБ #взятка #коррупция #чиновники #Минтранспорта

Популярное

Все
Начались работы на месторождении Северный Катпар
На пути к цифровому государству
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Укрепляются гуманитарные связи
Дискуссии с финансовым уклоном
«Медный» успех Актогая
Сто стихотворений за сто дней
Найти решение и договориться
Мечта позвала в дорогу
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA
Были чистые – стали грязные
Шире становится круг книголюбов
Важная школа жизни
Он видел дальше своего времени
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Грамотность в эпоху технологий
Театральная осень в Семее
Соединяя страны и сердца
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
В Минэкологии придет новый министр
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Крупную партию отрубей и говядины не пропустили через грани…
МВД изъяло оружие и автомобили в ходе масштабных спецоперац…
В Астане вынесен приговор по делу о многомиллиардной афере …
Водителя-лихача арестовали за 306 нарушений ПДД в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]