Спортсменка стала лучшей в одиночном и парном разрядах

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей турнира серии ITF W15 в Нагпуре (Индия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале "одиночки" Жибек встретилась с местной теннисисткой Сонал Патил. Решающий матч завершился победой казахстанки в двух сетах - 6:1, 6:3.

Что касается парного разряда, то Куласбаева выступала на турнире в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной.

Теннисистки в финале выиграли у пары Элина Неплий / Ксения Ласкутова (Россия). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 10:6.

Так, Жибек стала чемпионкой турнира ITF W15 и абсолютной победительницей турнира ITF в Индии.

Двойной триумф в Нагпуре имеет особое значение: победы в одиночном и парном разрядах стали для Жибек первыми титулами в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы, отметили в НОК.