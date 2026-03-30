Спортсменка стала лучшей в одиночном и парном разрядах
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей турнира серии ITF W15 в Нагпуре (Индия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В финале "одиночки" Жибек встретилась с местной теннисисткой Сонал Патил. Решающий матч завершился победой казахстанки в двух сетах - 6:1, 6:3.
Что касается парного разряда, то Куласбаева выступала на турнире в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной.
Теннисистки в финале выиграли у пары Элина Неплий / Ксения Ласкутова (Россия). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 10:6.
Так, Жибек стала чемпионкой турнира ITF W15 и абсолютной победительницей турнира ITF в Индии.
Двойной триумф в Нагпуре имеет особое значение: победы в одиночном и парном разрядах стали для Жибек первыми титулами в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы, отметили в НОК.