Тепличные хозяйства в Казахстане получат субсидии на энергоресурсы

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерством сельского хозяйства РК внесены изменения в действующие правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан и вступает в силу с 3 октября 2023 года.

Согласно внесенным изменениям, тепличные хозяйства смогут получить поддержку от государства через субсидирование расходов на электроэнергию, уголь и газ в период межсезонья на один культурооборот овощных культур в защищенном грунте, возделываемых в отапливаемых промышленных тепличных комплексах и фермерских теплицах.

Перечень приоритетных культур и нормативы субсидирования будут утверждаться местными исполнительными органами.

Обязательным требованием к фермерским теплицам при получении субсидий является наличие сертификата (отчета) соответствия технологиям производства.

Национальный стандарт был разработан комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ, представителями бизнеса и вступил в силу 1 мая 2023 года.

По всем вопросам получения сертификата можно обращаться в комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК. Также стандарт размещен на сайте www.new-shop.ksm.kz.

Напомним, что решение о субсидировании расходов на энергоресурсы тепличным хозяйствам как дополнительная мера господдержки было принято правительством в начале 2023 года, когда фермеры Туркестанской области пострадали от сильного снегопада. 

Также для развития производства овощных культур закрытого грунта осуществляется господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды.

Помимо этого, тепличным хозяйствам в рамках инвестсубсидирования субсидируются расходы при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. При этом в рамках проводимой работы по совершенствованию субсидирования вносятся изменения в части увеличения возмещения с 25% до 30% затрат. 

В обновленных правилах субсидирования увеличены нормативы субсидий на семена в среднем на 30%. Эта мера господдержки связана с удорожанием семенного материала на рынке.  

#субсидии #сельское хозяйство #МСХ #АПК #растениеводство

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