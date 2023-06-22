Фермерские теплицы смогут претендовать на возмещение расходов на электричество и газ

Тепличным хозяйствам просубсидируют расходы на электроэнергию и газ в межсезонье. Соответствующее решение рассматривает Министерство сельского хозяйства Казахстана с учетом поступающих предложений со стороны бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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Обязательным требованием для получения субсидий станет наличие сертификата соответствия технологиям производства. Национальный стандарт был утвержден и вступил в силу с мая 2023 года. Это нужно для эффективного расходования бюджетных средств и поддержки именно тех теплиц, где соблюдаются все агротехнологии, пояснили в Минсельхозе.

«МСХ разработало соответствующие изменения в правила субсидирования, которые предусматривают возмещение расходов на 1 га по нормам субсидий, утвержденным постановлением акиматов. В Казахском научно-исследовательском институте экономики АПК и развития сельских территорий провели научные расчеты затрат производства овощей в закрытом грунте, по которым и будут высчитываться средние показатели.

Таким образом, не только промышленные теплицы, но и фермерские комплексы, соответствующие стандартам производства, будут иметь право на субсидирование по данному направлению.

Проект приказа находится на согласовании. В ближайшее время планируется его утверждение», – проинформировала пресс-служба ведомства.

Помимо этого, при строительстве и расширении тепличных комплексов предусмотрено возмещение 25% затрат. Сейчас ведется работа по увеличению норматива до 30%.

По итогам 2022 года в Казахстане функционировали сооружения закрытого грунта на площади 1 225 га, в том числе 219 га промышленных теплиц и 1 006 га – фермерских.