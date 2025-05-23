Теряя время: в СКО дети с аутизмом остаются без своевременной помощи

Здравоохранение
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области остро стоит проблема ранней диагностики аутизма у детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: AMANAT

Несмотря на обновлённые клинические протоколы, большинство педиатров, невропатологов и врачей общей практики не распознают признаки расстройства на начальной стадии. Родители малышей сталкиваются с отказами в направлениях на обследования, анкетирование не проводится, а ценные месяцы, когда возможна эффективная коррекция, безвозвратно упускаются.

– Уже в первый год жизни педиатр может и должен заметить «красные флажки» в развитии ребёнка. Но, к сожалению, этого не происходит, — заявила на недавней встрече в Петропавловске руководитель общественного объединения «Мой ребёнок» Татьяна Ковалева.

По её словам, проблема не в отсутствии нормативной базы, а в несогласованности и слабой подготовке первичного звена здравоохранения.

В ответ на запросы родителей и специалистов было предложено внедрить единый диагностический алгоритм, обязательный для применения в поликлиниках. Он должен включать анкетирование родителей и расширенный перечень обследований.

– Здесь не нужны изменения в законах, нужно действовать на уровне исполнительных органов, — подчеркнула секретарь партии «AMANAT» Шолпан Каринова, пообещав подключить партийные ресурсы к решению вопроса.

Но диагностика — только часть проблемы. Родители, впервые услышавшие диагноз, часто остаются один на один со своими страхами и не получают поддержки. Основательница центра «Көмек» Галия Баязитова предложила создать в регионе Школу поддержки родителей особенных детей. Программа предполагает психологическую и юридическую помощь, онлайн-группы, тренинги и развитие родительских инициатив. Важное внимание планируется уделить и сиблингам — братьям и сёстрам особенных детей, а также вовлечению отцов.

Ранее представители партии, в том числе депутат Мажилиса Унзила Шапак и советник Президента по науке и инновациям Кунсулу Закарья, посетили учреждения, работающие в сфере раннего вмешательства. Однако участники встречи уверены: без системного подхода и политической воли перемены будут медленными, а дети — продолжат терять шанс на полноценное развитие.

#медицина #СКО #аутизм

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