Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович назначен первым заместителем Генерального gрокурора Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Он освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в официальном документе Акорды.

Ташимбаев Тимур Газизбекович родился в 1965 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж начинал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы.

В разные годы работал: следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района Алматы; помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области; прокурором Турксибского и Бостандыкского районов Алматы; заместителем прокурора Астаны; заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК (2007-2012); начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2016); прокурором Акмолинской области (2016-02.2020); заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (с 02.2020).