Титул "Мисс-2023" в Актобе получила студентка Тилекши Сериккаликызы (фото)

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Актобе выбрали "Мисс-2023", передает Кazpravda.kz

фото: instagram.com/missaqtobe_official

Конкурс среди красавиц города прошел 1 июля на площади перед зданием Өнер Орталыгы в Актобе. За корону боролись 11 девушек.  

Как сообщили на официальной странице конкурса в соцсети Instagram, победительницей и новой обладательницей короны стала студентка университета КРМУ Тилекши Сериккаликызы. 

Звание первой вице-мисс присвоили Меруерт Абдурахимкызы.   Второй вице-мисс стала Айшабиби Ерболат. Третьей вице-мисс Актобе стала Акгул Елеусиз. 

#Актобе #конкурс красоты #Мисс-2023

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