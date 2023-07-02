Титул "Мисс-2023" в Актобе получила студентка Тилекши Сериккаликызы (фото)
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В Актобе выбрали "Мисс-2023", передает Кazpravda.kz.
Конкурс среди красавиц города прошел 1 июля на площади перед зданием Өнер Орталыгы в Актобе. За корону боролись 11 девушек.
Как сообщили на официальной странице конкурса в соцсети Instagram, победительницей и новой обладательницей короны стала студентка университета КРМУ Тилекши Сериккаликызы.
Звание первой вице-мисс присвоили Меруерт Абдурахимкызы. Второй вице-мисс стала Айшабиби Ерболат. Третьей вице-мисс Актобе стала Акгул Елеусиз.