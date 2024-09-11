Токаев и министр обороны Турции обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки. Он передал своему коллеге - президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

В свою очередь Яшар Гюлер поблагодарил за теплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с Казахстаном в духе доверия и взаимной поддержки. Он высоко оценил усилия РК, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.