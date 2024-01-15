Токаев назначил первого замминистра обороны

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Указ вышел на Акорде, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

 

"Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

#минобороны #Токаев #назначение

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