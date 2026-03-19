На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо Президента США Дональда Трампа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с Президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать Главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.