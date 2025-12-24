В ближайшее время в столице начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ранее, по поручению Президента, в Астане был запущен проект Smart City. В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности.
«Принцип «Закон и Порядок» должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки. Аналогичные платформы должны быть внедрены во всех городах страны. Ответственность за координацию данной инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития», - сказал он на совещании по развитию столицы.
Президент призвал обратить внимание на опыт Японии по внедрению передовых решений в систему госуправления.
«Как вы знаете, на прошлой неделе я побывал с официальным визитом в Японии, в рамках которого состоялась встреча с губернатором Токио. Мы обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере цифровых технологий. Я ознакомился с проектом Smart City в Токио. Япония весьма успешно внедряет передовые решения в систему государственного управления. Мы договорились об обмене опытом в данной сфере».